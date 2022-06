C’era un tempo, prima che Elon Musk e Bezos occupassero tutta la scena, che la domanda era solo una: chi ha più soldi Bill Gates o Steve Jobs?

Se Steve Jobs durante tutto l’arco della sua vita non ha mai raggiunto il podio come uomo più ricco del mondo, diversamente il fondatore di Microsoft per molto tempo ha detenuto il primato anche su Musk e Bezos. Ma adesso che la scena è mutata e quindi scopriamo quanto ha guadagnato nel 2022.

Quanti soldi ha Bill Gates? Ecco il patrimonio netto aggiornato al 2022

Come è facile immaginare, il fondatore e CEO di Microsoft di soldi ne ha davvero parecchi. Secondo la classifica aggiornata al 2022 da Forbes al momento è il quarto uomo più ricco del pianeta con un patrimonio netto di 129 miliardi di dollari, calcolato al 4 aprile di quest’anno. Il patrimonio netto in tempo reale, cioè aggiornato al 24 giugno 2022, è di 122,6 miliardi di dollari.

Nella classifica dei miliardari Forbes 2022 lo precedono Bernard Arnault in terza posizione, con 158 miliardi di dollari, e poi i soliti Bezos con 171 miliardi e Musk con 219 miliardi.

Leggi anche: Quali sono i dieci uomini più ricchi al mondo del 2021?

Quanto guadagna il CEO di Microsoft in un minuto?

Il tempo è denaro, ma quello di qualcuno vale decisamente di più di quello di altri. Bill Gates con il suo patrimonio da oltre 100 miliardi raggiunge un salario annuo di circa 4 miliardi di dollari, che si traducono in un guadagno mensile di circa 330 milioni al mese.

Volendo fare i conti in tasca più approfonditamente, il signore dei software guadagna quasi 11 milioni di dollari al giorno, che si traducono in più di 450.000 dollari all’ora, 7.500 dollari al minuto e 127 dollari al secondo.

Praticamente ogni suo respiro vale più di quanto una persona normale guadagna in un giorno e forse anche in due giorni.

Uno sguardo al patrimonio immobiliare tra case e terreni agricoli

Ora che abbiamo visto quanto guadagna il leader di Microsoft vediamo anche dove abita e quanto vale casa sua.

Ricordiamo che l’anno scorso Bill ha divorziato da sua moglie Melinda, con tutte le spartizioni di proprietà che questo comporta.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, la residenza primaria di chiama Xanadu 2.0, è situata a Medina (Washington) ed ha un valore di 131 milioni di dollari. L’abitazione è stata costruita in sette anni e si estende su 66.000 piedi quadrati.

Ma la famiglia Gates, di cui si attendono i dettagli sulle divisioni immobiliari dopo il divorzio, ha altre proprietà tra case e terreni agricoli.

Partendo dalle altre abitazioni residenziali, il CEO di Microsoft possiede una villa sulla spiaggia in California a Del Mar che vale 43 milioni di dollari. Poi una tenuta equestre in Florida a Wellington di cui però sono comproprietari: Jeremy Jacobs, Michael Bloomberg e John Malone.

Una cosa che si ignora e che oltre ad essere tra gli uomini più ricchi del mondo è anche il più grande proprietario di terreni agricoli negli Stai Uniti dove possiede un totale di 242.000 acri sparsi tra Louisiana, Arkansas e Nebraska.

La strana storia della presunta barca superlusso che forse non esiste

Come è facile immaginare, il fondatore di Microsoft possiede anche una barca. Questa potrebbe apparire una domanda semplicissima e in realtà non lo è affatto.

Nel 2020 il Telegraph pubblicò una notizia secondo cui il multimiliardario sarebbe stato in procinto di acquistare un Sinot Aqua Yacht a idrogeno del valore di 644 milioni di dollari.

Subito dopo la diffusione della notizia i vertici della casa di produzione Sinot parlando alla BBC dichiararono che l’informazione era falsa e la maxi barca non era collegata al fondatore di Microsoft.

La notizia non è mai stata commentata e al momento non ci sono conferme che egli possegga una barca di lusso. Possiede però ben quattro aerei privati e anche alcune opere d’arte spettacolari come il Codex Leicester, che un taccuino pieno di scritti scientifici di Leonardo da Vinci, acquistato nel 1994 per 30,8 milioni di dollari.

Quanto vale la "Bill & Melinda Gates Foundation"

Il quarto uomo più ricco del mondo è anche noto per le sue attività filantropiche con The Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), che nel 2020 risultava la seconda associazione di beneficenza più grande del mondo con una dotazione di quasi 50 miliardi di dollari.

Ma, buoni sentimenti a parte, i multimiliardari sono sempre votati alla filantropia anche perché fare beneficenza dà accesso ad una serie di sgravi fiscali. E d’altronde come scriveva Mark Twain: “fai i soldi e l’intero mondo cospirerà per chiamarti gentiluomo”.

Una curiosità che nessuno conosce sull’eredità della famiglia Gates

Quello che nessuno sa è che Bill e Melinda hanno tre figli che però non erediteranno l’intera fortuna dei genitori. I Gates hanno stabilito che a ciascuno dei pargoli spettino “soltanto” 10 milioni di dollari a testa. In un'intervista il miliardario ha spiegato che lasciare una fortuna superiore a dei ragazzi non farebbe il loro bene. Anche se, diciamo la verità, 10 milioni di dollari, almeno per noi, restano un'eredità di tutto rispetto.