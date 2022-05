Dall sua vittoria al Festival di Sanremo 2022 accanto a Mahmood che ha portato il duo a partecipare anche all'Eurovision con il brano "Birividi", la popolarità di Blanco si è espansa, partendo dalla giovanissima nicchia della musica trap arrivando anche al pubblico della televisione generalista.

Una crescita davvero esponenziale che di conseguenza ha contribuito anche ad accrescere il suo patrimonio. Scopriamo allora quanto guadagna Blanco, uno dei cantanti italiani del momento, tra i più apprezzati dalle nuove generazioni.

Blanco, a quanto ammonta il patrimonio del giovane cantante

Difficile riuscire a stabilire con assoluta certezza la cifra precisa del patrimonio accumulato da Blanco in così poco tempo dal suo esordio davanti al grande pubblico. Possiamo però cercare di farne una stima prendendo in considerazione i successi già collezionati dall'artista nonostante la giovane età. A soli 18 anni, infatti, ad oggi è il cantante uomo più giovane ad aver vinto la gara canora nella storia di Sanremo.

Partiamo proprio dalla sua vittoria al Festival e dalla sua conseguente partecipazione all'Eurovision 2022. Sappiamo che nel primo caso ai cantanti in gara viene riconosciuto al massimo un rimborso spese, una somma destinata a tutti tranne che ai vincitori, che non intascano un euro dalla kermesse per il semplice motivo che i "guadagni" arrivano dopo letteralmente con la gloria. Per la medesima ragione anche l'Eurovision non prevede alcun premio in denaro.

Solitamente, infatti, dopo la partecipazione a manifestazioni di questa portata i cantanti partono per tournée, firmano importanti contratti e sfornano singoli su singoli. Grazie ai download, ai cd venduti e a parte dell'incasso dei biglietti dei concerti quindi non risulta difficile immaginare le cifre a più zeri che sono passate nelle mani di Blanco in questi mesi.

Stando ad alcune indiscrezioni inoltre, Blanco deterrebbe l'80% della sua società che avrebbe un capitale di 10mila euro destinato comunque ad aumentare. Si chiama Bambam srl e sarebbe stata costituita poco prima della sua esperienza sanremese.

Blanco, "Blu Celeste Tour": i biglietti già sold out a poche ore dall'apertura delle vendite online

I nostri lettori bravi in matematica per capire la vastità del patrimonio accumulato dal cantante fino ad oggi, possono anche fare i calcoli con i biglietti del "Blu Celeste Tour" di Blanco, iniziato ad aprile 2022.

Online già da febbraio dello stesso anno, poco dopo la vittoria sanremese, hanno registrato diversi sold out il primo a pochissime ore dalla messa in vendita, per un totale di oltre 300mila biglietti venduti.

Curiosando tra i siti incaricati della vendita dei biglietti del tour infatti oltre a vedere come sia tutto già sold out possiamo vedere anche che il costo di un biglietto per prendere parte ad una delle date disponibili parte dai 28,50 euro fino ad arrivare ad un massimo di 46,00. Insomma, se questo è solo l'inizio per il giovane cantante, davanti a lui non può che prospettarsi una carriera ricca di successi!