Un sacco della spazzatura costoso? No, si tratta più semplicemente dell'ennesima provocazione nascosta in una delle sfilate di Balenciaga presto disponibile alla vendita.

Non è la prima volta che un prodotto di questo brand di alta moda suscita le reazioni del web, per questa l'oggetto di discussione è una borsa lussuosissima che ricorda proprio uno di quei sacchi usati per buttare l'immondizia.

Ecco il prezzo da capogiro e il profondo e toccante significato nascosto dietro questo pezzo già ricercatissimo dagli appassionati di moda e collezionismo.

"Trash Pouch", la borsa di Balenciaga che ricorda un sacco della spazzatura

Si chiama proprio "Trash Pouch", che tradotto significa letteralmente "sacchetto della spazzatura" e fa parte della collezione autunno/inverno 2022-23 presentata appunto da Balenciaga durante la fashion week di Parigi dello scorso marzo in quella che è diventata famosa come "la sfilata sotto la neve".

Ma veniamo alle caratteristiche: la fattura di questa particolare borsa è in pelle di vitello, ricoperta da uno strato di lucido per andare a simulare proprio l'effetto di un sacco della spazzatura e ha dei cordini che tirati permettono la chiusura della sacca, disponibile in diverse colorazioni tra cui il bianco, il nero e l'azzurro.

A metà strada tra un accessorio e un'opera artistica: ecco quanto costa e le reazioni del web

Stando alle prime informazioni che hanno iniziato a circolare su Internet la borsa sarà venduta a un prezzo tra i 1.700 e i 1.800 euro. Una cifra giustificata dal fatto che come la quasi totalità dei prodotti targati Balenciaga, si tratta in sostanza di un perfetto mix tra un accessorio d'alta moda e un pezzo d'arte moderna.

Il popolo dei social network comunque non si è fatto attendere. Su Twitter per esempio in tantissimi hanno già fatto dell'ironia tra chi paragona la borsa al proprio ex a chi afferma di non aver mai saputo di essere già un tipo "alla moda" per tutte quelle volte in cui ha sfilato in strada proprio con un sacco della spazzatura.

Precedenti opere di questo brand come le Balenciaga Paris Sneakers, ovvero le scarpe distrutte dal costo di 1.495 euro, erano già state oggetto di ilarità e in alcuni casi anche di critica sui social network.

Come spesso accade con Balenciaga e il suo eccentrico direttore creativo Demna Gvasalia però, il significato dietro questa borsa è decisamente più profondo e meritevole di essere compreso.

Il messaggio lanciato dal brand

Era appena scoppiato il conflitto in Ucraina per mano della Russia quando Gvasalia, che a sua volta ha vissuto gli orrori della guerra in Georgia quando era appena un bambino, ha pubblicato sui propri social fino a quel momento pressoché vuoti uno show sotto la neve in sostegno del Paese guidato coraggiosamente da Zelensky.

Le modelle che hanno sfilato sulla neve rappresentavano il dramma dei profughi dell'Ucraina ma in realtà anche di ogni guerra, costretti a infilare quella che era stata la loro vita prima in un sacchetto di plastica per poter scappare il più velocemente possibile.