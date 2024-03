Ultima trovata di Balenciaga: ecco il "folle prezzo" del bracciale a forma di scotch

Durante la sfilata alla Paris fashion week ciò che ha colpito profondamente lo spettatore o chiunque si appassioni del mondo della moda è il nuovo bracciale offerto dalla casa di moda Balenciaga.

Il marchio ha proposto un nuovo bracciale molto particolare: un vero e proprio nastro adesivo che si indossa sul polso. A distinguerlo da un qualunque scotch utilizzato in contesti casalinghi è la stampa sullo stesso bracciale del marchio Balenciaga in blu e la scritta adhesive in rosso.

Il tape bracelet ha fatto subito il giro del web, con un video postato sui social che mostra il nuovo prodotto fashion. Ma quanto costa il bracciale scotch di Balenciaga?

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Quanto costa il bracciale a forma di scotch di Balenciaga?

Il bracciale ha una modica cifra di 3.000 euro. Proprio questo prezzo ha attirato l'attenzione di tutti gli utenti suoi social, portando a commenti divertenti, pungenti ed accusatori verso la casa di moda, criticandola di prendere in giro quella fascia di utenti che non potrebbe permettersi di acquistare dei vestiti di marca.

Il significato del bracciale di Balenciaga

Il tape bracelet è l'ultima provocante idea del direttore creativo Demna Gvasalia. Il suo scopo, e quindi il significato dietro al bracciale di Balenciaga, è proprio quella di rendere degli oggetti di uso quotidiano i protagonisti di un rinnovamento sociale. L'idea dello stilista è che la realtà può cambiare solo cambiando il punto di vista con cui si osservano gli oggetti, anche, e soprattutto, quelli più banali.

Quali sono le altre "originali" novità di Balenciaga?

Balenciaga è famosa per la sua moda originale e innovativa. Prima ancora del tape bracelet, altre tre novità della casa di moda hanno suscitato molto scalpore, tra divertimento, ironia e assurdità. In entrambi i casi il direttore creativo è Demna Gvasalia, che già da anni porta avanti la sua politica del "qualsiasi oggetto quotidiano può essere moda".

• la prima è senza dubbio la chips bag: una borsa a forma di sacchetto delle patatine. Presentata per la collezione primavera/estate 2023 alla Paris fashion week. Questa borsa viene venduta ad un prezzo di 1.450 euro

• la seconda creazione è un'altra borsa che ha fatto il giro del web: la trash bag. Presentata nella collezione autunno inverno 2022/2023, questa borsa ha la forma di un sacchetto della spazzatura. Ce ne sono di ogni tipo, bianche, azzurre, nere, in formato piccolo o grande, sicuramente una buona idea per rendere la borsa a prova di ladro. Ha un valore di 1.500 euro