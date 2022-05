Nei primi anni 2000 anche la musica pop aveva il suo "quadrilatero" composto da Madonna su tutte, Cristina Aguilera, Jennifer Lopez e, ovviamente, Britney Spears. Sembrava proprio lei, quella che avrebbe ereditato lo scettro di "regina del pop" dalla Ciccone, almeno in quanto popolarità che a quegli anni era davvero immensa. Ma si potrà dire lo stesso del suo patrimonio?

Britney Spears, il patrimonio dell'ex star del pop

Le sue canzoni hanno fatto ballare un'intera generazione in tutto il mondo, i suoi look hanno creato mode, la sua voglia di trasgredire ha scandalizzato le generazioni più agée. Insomma, gli anni 2000 sono stati senza dubbio gli anni di Britney Spears che a soli 17 anni con l'esplosione di "Baby one more time" e "Oops! I did it again" ha davvero caratterizzato un'epoca. Ma era solo l'inizio.

Quando diciamo che la cantante ha caratterizzato un'epoca non lo diciamo a caso. Continuando a parlare di numeri vi basti pensare che nel 2002 Britney è stata definita da Forbes la star più potente del mondo. Allora infatti, a soli 21 anni, registrava già un'entrata pari a 40milioni di dollari.

Anche grazie alla sua giovane età, Britney era un concentrato di energia e creatività e tra il 1999 e il 2013 ha sfornato 9 album, senza contare le raccolte. Album che le hanno fatto accumulare dischi di platino, candidature, premi importantissimi e tour mondiali. Poi ancora comparse in televisione e al cinema fino alla realizzazione di un profumo.

Tutte cose che arricchirebbero qualsiasi artista al giorno d'oggi, tanto di fama quanto di guadagni, ma tutto questo è valso a Britney Spears "solo" un patrimonio netto di 60milioni di dollari. Un numero decisamente inferiore se confrontato con i patrimoni accumulati dalle sue colleghe che ai tempi della sua popolarità erano sì famose, ma non famose quanto Britney.

Dalla custodia legale all'hashtag #FreeBritney

La causa di un patrimonio così sproporzionato rispetto alla fama raggiunta da Britney Spears, si può trovare nel brusco arresto della sua carriera. Tanta popolarità in così giovane età infatti è costata alla Spears un prezzo troppo alto e, tra eccessi e amori sbagliati, Britney si è ritrovata ad essere vittima dello stesso sistema che l'aveva creata.

La pop star ha subìto un crollo mentale tanto importante da far intervenire il tribunale con la decisione presa nel 2008, di mettere lei e i suoi guadagni sotto tutela del padre, Jamie Spears. Una tutela revocata nel 2021, dopo 13 anni. Britney infatti ha intentato una causa contro il suo stesso padre, accusandolo anche di averle rubato 36milioni di dollari durante il periodo della sua tutela legale.

Parte del successo della causa legale intrapresa da Britney comunque, è anche della risonanza mediatica che è tornata ad avere il caso. Nell'epoca dei social network si sa, basta l'utilizzo di una una connessione Internet per creare veri e propri movimenti che sostengono una causa.

Questo è stato proprio il caso dell'hashtag #FreeBritney, che nel giro di pochissimo tempo ha risvegliato l'attenzione dei media sull' ex pop star. E, a proposito di social, su Instagram il profilo di Britney conta ad oggi più di 41milioni di follower.

Tutti i "Jamie" di Britney

I fan che si sono appassionati alla causa di Britney sapranno già che non è solo in lotta con il padre, Jamie Spears, ma anche con la sorella minore ex star della Nickelodeon per "Zoey 101": Jamie Lynn Spears. Abbiamo cercato qualche informazione anche sul loro patrimonio per confrontarlo con quello di Britney.

Secondo quanto trapelato da alcune fonti, come tutore legale di Britney in tutti questi anni il padre avrebbe ottenuto un ricavo annuale di circa 250milioni di dollari di cui solo 1500 dollari a settimana sarebbero stati destinati a Britney. Cosa ingiusta se si pensa che sono soldi derivati dal successo della cantante.

Per quanto riguarda Jamie Lynn Spears invece, nonostante anche lei abbia ottenuto un discreto successo nel mondo dello spettacolo come attrice e cantante, in un'intervista avrebbe dichiarato di essere "al verde".

Un'affermazione che comunque stride con i guadagni tra percentuali varie e diritti d'autore destinati a Jamie Lynn e anche con lo stesso matrimonio della celebrità. Accanto a lei infatti, dal 2013 c'è marito Jamie Watson da cui ha anche avuto due figli. Watson è un imprenditore, proprietario della società Advanced Media Partners che gli frutterebbe un patrimonio di 5milioni di dollari.