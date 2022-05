Secondi in quanto a pregevolezza solo al protagonista principale del Festival di Cannes, ovvero la Palma d'Oro premio ambito della kermesse, sono i preziosissimi gioielli sfoggiati dalle star del cinema che calcano il red carpet della manifestazione. Scopriamo quali sono stati quelli più belli indossati quest'anno e anche negli anni passati.

Festival di Cannes 2022, tutti i gioielli più belli sfoggiati dalle star del cinema

Tra diamanti, pietre preziose e brand famosissimi, per dare "quel tocco in più" ai propri outfit le star che hanno partecipato al Festival di Cannes 2022 non hanno certo puntato al ribasso! I pezzi che vi raccontiamo di seguito infatti appartengono per la maggior parte a brand specializzati in alta gioielleria e in molti casi, pur non essendo possibile risalire al prezzo effettivo, non riesce difficile immaginare che questo sia a moltissimi zeri.

Julianne Moore, per esempio, ha dato un tocco di colore al suo abito total black con una parure composta da collana e anello entrambi in smeraldo e diamanti appartenenti alla stessa collezione di Bvlgari.

Lori Harvey ha scelto invece una collana di Messika Paris composta da diamanti con taglio a goccia disposti su sei file. Messika Paris anche per gli orecchini indossati da Urvashi Rautela.

Eva Longoria ha puntato tutto sulla semplicità e il prestigio del brand che ha firmato anche la Palma d'Oro. Stiamo parlando di Chopard ovviamente e del chrocker indossato dall'attrice con nastro nero abbinato all'outfit in pizzo e punto luce al centro del collo. Chopard anche per Lashana Lynch che ha sfoggiato un paio di orecchini pendenti con pietra verde smeraldo in contrasto con il meraviglioso incarnato e il vestito total white.

Bvlgari anche per Emilia Schuele che ha scelto di abbinare collana e orecchini a lobo interamente tempestati da luminosissimi diamanti che donavano ulteriore luce all'abito.

La star spagnola Rossy De Palma, famosa per essere una delle muse del regista Pedro Almodovar, ha invece optato per Boucheron con orecchini pendenti e collana a nodo. Matilda Lutz infine ha optato per orecchini pendenti Chanel, semplici ma d'effetto.

I gioielli più belli mai indossati nella storia del Festival

Il red carpet del Festival di Cannes, così come altri red carpet, è da sempre un'occasione d'oro per tantissimi brand di sfoggiare le proprie creazioni facendole indossare alle star più in voga del momento a cui fanno da sponsor.

Proprio come è successo nel 1966 con Van Cleef and Arples che ha adornato il décolleté di Sophia Loren con il proprio preziosissimo collier che faceva la sua scena anche immortalato in foto in bianco e nero. Nel 2006 invece Monica Bellucci ha sorpreso tutti con una collana di Cartier davvero unica nel suo genere, composta da due coccodrilli in oro giallo e pietre preziose.

Bvlgari è letteralmente presente ad ogni Festival e lo è stato anche nel 2013 su Jessica Chastain, che ha indossato un sautoir in platino, diamanti e zaffiro. Nel 2014 invece Blake Lively ha indossato un paio di orecchini in oro rosa e rubini pendenti da 25 carati, che ricordavano dei coralli, firmati da Lorraine Schwartz.

Nel 2017 è ancora una volta Bvlgari a rubare la scena. Questa volta sul collo di Emily Ratajkowski con una collana dalle dimensioni notevoli, anche questa in oro rosa con perle, diamanti e rubellite.