Carla Bruni: ecco dove vive l'ex Première dame di Francia

Dove vive Carla Bruni? La moglie di Nicolas Sarkozy abita in una bellissima casa, in compagnia del marito e della figlia Giulia.

Ex top model ed ex Première dame di Francia, Carla Bruni vive in una casa bellissima, situata nel cuore di Parigi. Vediamo dove si trova e com'è arredata la dimora che divide con il marito Nicolas Sarkozy e la figlia Giulia.

Carla Bruni: ecco dove vive la moglie di Nicolas Sarkozy

Classe 1967, Carla Gilberta Bruni Tedeschi è nata il 23 dicembre a Torino. Ex top model ed ex Première dame di Francia, la cantautrice e attrice vive a Parigi insieme al marito Nicolas Sarkozy e alla loro figlia Giulia. Qualche tempo fa, in famiglia c'era anche Aurélien Enthoven, pargolo che la Bruni ha avuto dal filosofo Raphäel Enthoven.

Contrariamente a quanto ritiene qualcuno, la casa di Carla non si trova all'interno di Villa Montmorency, una residenza storica situata su una collinetta del distretto di Auteuil. Siamo sempre nel 16° arrondissement, ma la via in cui sorge la dimora della famiglia Bruni-Sarkozy è rue Pierre-Guérin.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

L'ex Première dame di Francia vive in un appartamento di in un elegante edificio. Grazie alle condivisioni Instagram di Carla conosciamo alcuni dettagli degli interni. I pavimenti della dimora, ad esempio, sono assai particolari: maxi rombi bianchi e neri si alternano al classico parquet.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Carla Bruni, non solo la casa di Parigi: ha anche un castello

La casa di Carla Bruni, disposta su più livelli, è piena di opere d'arte, libri e foto ricordo. Molto particolare è uno dei bagni, con le pareti in marmo marrone con venature più chiare.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Molto probabilmente, nella casa c'è anche una stanza dove Carla si può tranquillamente dedicare alla sua musica. Non solo l'appartamento di Parigi, la famiglia Bruni-Sarcozy possiede un'altra villa da sogno. Si chiama Château d'Estoublon ed è una storica e lussuosa dimora provenzale del XVIII secolo.

Il castello, acquistato nel 2020, funziona come azienda viticola ed oleicola e location per eventi. Si trova tra i villaggi di Maussane les Alpilles e Fontvieille, nella Vallée des Baux de Provence, ed circondato da un parco di alberi centenari, frutteti, ulivi e vigneti. Una dimora da sogno, dove Carla, il marito e i figli si rifugiano quando hanno voglia di vivere immersi nella natura e lontani da occhi indiscreti.