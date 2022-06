L'esperienza in anni di conduzione prima alla radio e poi in RAI ha permesso a Carlo Conti di accumulare un patrimonio invidiabile. La cifra? Ve la sveliamo noi.

Dalle primissime esperienze in radio fino all'arrivo in RAI dove è poi rimasto, Carlo Conti ha arricchito il proprio curriculum con anni e anni di esperienza e, prendendo in prestito il termine dal culto cristiano, è stato "consacrato" dagli spettatori più affezionati come uno dei volti simbolo dell'intrattenimento sulla rete pubblica.

Ma a quanto ammonta oggi il suo patrimonio accumulato in decenni di carriera? Dove vive? Quale macchina è solito usare per i suoi spostamenti? Scopriamo tutto in questo articolo.

Carlo Conti, tutto sul patrimonio e i guadagni del conduttore

Come dicevamo, il nome di Carlo Conti ormai da diversi anni è associato alla RAI. Si tratta infatti di uno dei conduttori di punta per gli show dell'emittente pubblica, cosa che giustifica in qualche modo il suo stipendio caratterizzato da cifre a dir poco stellari.

Un po' per questioni di privacy e un po' per i cachet a più zeri che cambiano di volta in volta in base al programma per cui il presentatore toscano viene ingaggiato, come succede per diversi personaggi dello spettacolo, anche per quanto riguarda Carlo Conti risulta difficile risalire all'ammontare esatto del suo patrimonio.

Possiamo però farcene un'idea grazie ad alcune indiscrezioni sulle cifre che sarebbero state destinate a lui per mettersi al timone di alcuni programmi. Sembra fatti che Carlo Conti guadagni qualcosa come 2milioni di euro all'anno.

Una cifra che, appunto, comprende anche gli ingaggi per i diversi programmi previsti dal palinsesto della RAI, il più importante per esempio è sicuramente quello del Festival di Sanremo palco a cui puntano ad arrivare in tantissimi (volti Mediaset compresi) e di cui Conti è stato direttore artistico dal 2015 al 2017, l'ultimo anno della sua conduzione della kermesse avrebbe percepito ben 500mila euro.

Per aiutare a farvi un'idea, pensate che il cachet destinato a Conti a Sanremo è secondo solo a quello percepito da Fabio Fazio nel 2013. All'epoca del suo Festival, il conduttore di Che tempo che fa, avrebbe invece percepito 600mila euro, contro i 350mila di Luciana Litizzetto, co-conduttrice e sua spalla da diversi anni.

Le auto e le case di Conti, tra la Capitale e quella di lusso in Toscana

Per ragioni di lavoro Carlo Conti è spesso a Roma dove ha una delle sue abitazioni. Ma il conduttore è nato a Firenze ed è lì, nella sua terra natale, che il conduttore ha il suo tesoro immobiliare che condivide con la moglie Francesca Vaccaro e il loro unico figlio.

Si tratta di un attico di circa 70 metri quadri nella Torre de' Ramaglianti, a pochi passi da Palazzo Vecchio comprato nel 2010, pare, a 904mila euro. Se per vivere nella sua amata città Conti non ha badato a spese, sembra che per quanto riguarda i suoi mezzi di trasporto abbia scelto quattro ruote più funzionali al traffico cittadino.

Se infatti in passato è stato più volte visto a bordo di un Suv dell'Audi, Conti ha preferito la comodità della Smart, più piccola e adatta per un centro super trafficato come quello della Capitale.

A proposito di auto, Carlo Conti e Francesca Vaccaro nel 2012 sono arrivati alle celebrazioni del loro matrimonio a bordo di una Fiat 500, la stessa su cui si sono fatti immortalare 10 anni dopo, in occasione del loro anniversario.