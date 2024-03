Stellantis, quanto guadagna il top manager Carlos Tavares? Ecco il suo patrimonio

Nelle ultime settimane c’è qualcuno che ha avuto il coraggio di controbattere il governo Meloni, si tratta del top manager del Gruppo Stellantis Carlos Tavares.

Di lui si sta parlando in Italia soprattutto per la polemica con il governo di centro destra, visto che il top manager del Gruppo Stellantis ha dichiarato che gli stabilimenti di Mirafiori e Pomigliano sono a rischio tagli se l’esecutivo non supporterà l’acquisto di auto elettriche.

Al controbattere al top manager era stato il ministro Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha dichiarato:

“Se Tavares o altri ritengono che l’Italia debba fare come la Francia, che recentemente ha aumentato il proprio capitale sociale all’interno dell’azionariato di Stellantis, ce lo chiedano. Se vogliono una partecipazione attiva possiamo sempre discuterne”.

Ancora però non c’è stato alcun risvolto nella polemica sorta tra Stellantis e il governo, ma chi è Carlos Tavares e soprattutto quanto guadagna il top manager di Stellantis?

Stellantis, ecco il patrimonio del top manager Carlos Tavares

Continua lo scontro a distanza tra l’amministratore delegato del gruppo Stellantis Carlos Tavares, e il Governo.

Al momento, il botta risposta delle precedenti settimane sembra essere fermo: nei giorni scorsi il manager non ha avuto alcuna remora a puntare il dito contro il Presidente del Consiglio, per chiedere nuovi incentivi.

Ma chi è davvero Tavares e quanto guadagna il top manager di Stellantis?

Se conosciamo quasi tutto del presidente di Stellantis, Elkann, di meno conosciamo Tavares, tra i manager più influenti del mondo.

Classe ’58, portoghese di nascita, Carlos Tavares è uno dei manager più importanti e conosciuti nel settore delle quattro ruote.

Molti lo definiscono un uomo severo con pochi grilli per la testa con una carriera partita dal basso.

Prima di approdare nel Gruppo Stellantis, Tavares a soli 23 anni viene assunto alla Renault dove inizia la sua scalata verso il successo. Nel 2002 gli viene affidata la direzione del progetto Mégan II, e poi grazie alle numerose collaborazioni prima con Carlos Ghosn e poi l’accordo con la Nissan, riuscirà a trasformare il gruppo in un colosso mondiale.

Passa poi a Peugeot, e nel 2021 nasce Stellantis con la collaborazione di Exor (holding della famiglia Agnelli) e dello stesso stato francese.

Tavares, dunque è uno dei manager più influenti a livello mondiale ed è certamente tra quelli più pagati e che guadagnano di più.

Ma quanto guadagna? Scopriamolo insieme

Stellantis, quanto guadagna Tavares?

Lo abbiamo detto, Tavares è certamente uno dei manager più pagati al mondo nel settore delle quattro ruote.

Per Le Monde Tavares, nel 2022, avrebbe incassato da Stellantis 23,5 milioni di euro così suddiviso: 19,1 milioni di stipendio fisso, mentre il resto accumulato tramite i vari bonus conseguiti.

Da alcuni dati raccolti negli ultimi mesi però pare che a febbraio 2023 ci sia stata una sforbiciata agli stipendi dei manager da parte di Stellantis, e dunque anche di Tavares che di conseguenza sarebbe diminuito di 2,1 milioni.

Quanto guadagna un dirigente Stellantis?

Naturalmente non tutti i manager del Gruppo Stellantis arrivano a guadagnare la cifra di Tavares.

Si stima che la retribuzione complessiva per la posizione di Manager presso Stellantis varia tra 37.500 €–57.500 € all'anno sia per la retribuzione di base e sia per quella aggiuntiva.

Se si considera lo stipendio medio questo per la posizione di Manager presso Stellantis è di 45.000 € all'anno.

Quanto guadagna l'amministratore delegato di Ferrari?

L’ amministratore delegato per la Ferrari è Benedetto Vigna che è entrato a far parte di Maranello il 1° settembre 2021 prendendo il posto di Louis Camilleri.

Il suo guadagno si attesterebbe intorno ai 6 milioni di euro ripartiti tra stipendio annuale, bonus legata a target e produzione e altri per il piano di incentivazione a lungo termine.

Quanto guadagna un ceo in Italia?

Naturalmente è possibile indicare una media di guadagno per un CEO in Italia.

Lo stipendio medio si attesta intorno ai 500.000 euro all’anno. La remunerazione aggiuntiva media si attesta tra 415.817 € e 451.181 €.