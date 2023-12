Cartier, quali sono i gioielli più costosi? I prezzi sono folli, inaccessibili

I gioielli Cartier sono, da sempre, super desiderati, ma pochi possono permetterseli. Quali sono quelli più costosi? Alcuni, specialmente quelli vintage, sono stati battuti all'asta a cifre folli.

Cartier va all'asta: ecco quali sono i gioielli più costosi

Cartier vende i gioielli più costosi del mondo e non è un mistero. Eppure, da marzo 2021 allo stesso mese del 2022, l'azienda ha raddoppiato gli utili. Il reparto gioielleria ha registrato una crescita delle vendite del 49%, mentre il settore orologi del 53%. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: quali sono i gioielli Cartier più cari?

Si tratta di monili appartenuti, quasi sempre, a personalità di spicco. Senza ombra di dubbio, al primo posto troviamo il bracciale di rubini e diamanti di Wallis Simpson, duchessa di Windsor. Il prezzo? 1.075.038 dollari. Un altro monile di pregio è l'anello di diamanti da 18 carati, in oro bianco e con un gambo diviso con onice al centro. Il gioiello è stato venduto all'asta ad Hong Kong nel 2019, alla 'modica' cifra di 156.247 dollari.

Come avrete notato, i gioielli più costosi di Cartier sono quelli vintage, che hanno una storia alle spalle. Pensate che durante la pandemia da Covid-19, le aste hanno raggiunto cifre record. Un esempio? Il bracciale Tutti Frutti, con zaffiri, smeraldi, vecchi diamanti europei a taglio singolo, rubini e onice taglio calibro, è stato venduto da Sotheby’s nel 2020 a 1,34 milioni di dollari.

Un acquisto Cartier è un investimento: le aste lo dimostrano

Tra gli orologi più costosi di Cartier, invece, troviamo il modello Baseball/Pebble, battuto all'asta a Ginevra nel 2021 a 436.114 dollari. Pensate che al mondo ce ne sono solo 6 pezzi. Restando nel settore dei watch, troviamo il Crash prima serie 1970, venduto da Sotheby’s a 884.972 dollari.

Vendita più che ottima anche per un anello con smeraldo da 21 carati e diamanti da 18 carati, dato via alla cifra di 3.600.000 dollari. Prezzo esorbitante per la collana di giada Hutton-Mdivani, battuta a 27,4 milioni di dollari. Si è attestato sui 25 milioni di dollari l'anello Sunrise Rubino, mentre la spilla Devant-De-Corsage Belle Epoque è stata valutata 17,6 milioni. Andando avanti nella ricerca dei gioielli Cartier più costosi troviamo: