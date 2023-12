La casa dove hanno vissuto Angelina Jolie e Brad Pitt è in vendita: ecco il prezzo

Qual è il prezzo della casa di Angelina Jolie e Brad Pitt? Gli ex coniugi avevano una bellissima dimora a New Orleans c

Gli amanti delle dimore di lusso saranno ben contenti di sapere che una delle case in cui hanno vissuto Angelina Jolie e Brad Pitt è finita all'asta. Strano ma vero, il suo prezzo è sceso molto.

Qual è il prezzo della casa di Angelina Jolie e Brad Pitt?

Tra le tante dimore di cui erano proprietari Brad Pitt e Angelina Jolie all'epoca della loro unione, c'è anche una bellissima casa situata a New Orleans. Nello specifico, si trova al 521 di Governor Nicholls St. E' stata acquistata dagli ex coniugi più famosi dello showbiz nel 2007, quando i due decisero di fare un investimento significativo e di valenza sociale nel settore immobiliare.

All'epoca, Brad e Angelina acquistarono l'immobile in concomitanza con l'avvio della fondazione Make It Right. Quest'ultima aveva lo scopo di raccogliere fondi per lo sviluppo di nuove abitazioni nel quartiere Lower Ninth Ward, distrutto nel 2005 dall’uragano Katrina. La casa, quindi, diventò il simbolo concreto del loro impegno sociale.

Pitt e la Jolie sborsarono ben 3,8 milioni di dollari, ma oggi il prezzo di vendita è molto più basso. Nel 2016, quando la coppia ha divorziato la dimora è stata venduta per 5 milioni di dollari a Paul Allen, ex co-fondatore di Microsoft. Attualmente, la casa è stata messa in vendita ad una cifra decisamente inferiore: l'asta parte da 1 milione di dollari.

Com'è fatta la casa di Brad Pitt e Angelina Jolie a New Orleans?

La casa che Brad Pitt e Angelina Jolie hanno conservato fino al 2016 è stata costruita nel 1830, ma negli anni ha subito diverse ristrutturazioni importanti. Nonostante tutto, mantiene uno stile architettonico di lusso e conserva qualche dettaglio originale.

Occupa un'area di 2,500 metri quadrati, suddivisi su tre piani. Non solo, vanta anche una guest house a due livelli per gli ospiti. L'edificio principale è composto da sette camere da letto e altrettanti bagni, di cui due di servizio. Al piano terra si trova una grande cucina, con tanto di penisola centrale, mentre il soggiorno è al primo piano. A questa stanza, volendo, si accede direttamente dal giardino, tramite porte finestre. Sia qui che in sala da pranzo troviamo imponenti camini in marmo.

Nella zona notte c'è la suite principale con bagno privato in marmo e un accesso diretto sull'ampia terrazza. Le altre due stanze da letto, invece, condividono il bagno e un giardino. Al terzo piano, infine, ci sono altre due camere con soffitti in legno e servizi igienici privati. Ciliegina sulla torta, la dimora presenta anche una biblioteca, una palestra e un comodo ascensore che collega tutti i piani.