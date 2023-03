La casa di lusso più bella d'Italia: dove si trova e quanto costa l'abitazione a 5 stelle

Gli appassionati di architettura conosceranno già questo gioiellino che si nasconde in un comune italiano e ha vinto un premio internazionale come casa di lusso più bella d'Italia.

Si tratta di un'abitazione unifamiliare da sogno progettata dallo studio Caprioglio Architects. Scopriamo dove si trova e quanto costa la stupenda villa di lusso.

Ecco qual è la casa più bella d'Italia

La casa di lusso premiata come la più bella d'Italia di trova a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, e si chiama Casa F+T+3. Progettata dall'architetto Filippo Caprioglio con un progetto nato nel 2018, la villa ha vinto nel 2021 il Lifestyle Luxury Award, un riconoscimento internazionale che premia i migliori beni e servizi di lusso del mondo.

Il nome particolare dato al progetto della casa di lusso deriva dall'abitudine dell'architetto di chiamare le abitazioni che crea usando le iniziali dei committenti e aggiungendo il numero dei loro figli. Caprioglio ha infatti sempre espresso la volontà di alimentare i suoi progetti con una storia, con i desideri e le unicità delle persone per cui lavora. Casa F+T+3 è stato riconosciuta come miglior progetto di casa unifamiliare in Italia.

Quanto costa la villa di lusso più bella in Italia

L'architetto Filippo Caprioglio ha progettato la lussuosa abitazione studiando i desideri della famiglia che vi avrebbe abitato, realizzando una villa di due piani di più di 250 metri quadri, con giardino di oltre 500 metri quadri e una stupenda piscina di 12 per 5 metri.

La progettazione è stata tutta pensata in ottica di ricerca della luce e di essenzialità. Le linee creano una perfetta armonia tra esterno ed interno. Entrando nell'abitazione si nota il gioco di altezze che passa dall'altezza di un normale soffitto ai 6 metri della sala centrale, completata dall'enorme lampadario, altro diamante della produzione di Caprioglio.

Il prezzo esatto della straordinaria villa rimane riservato, ma l'architetto ha specificato che "la buona architettura non costa milioni, si fa anche con budget inferiori".

