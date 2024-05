Qual è il prezzo stimato della casa più costosa al mondo? In tanti se lo stanno chiedendo e la stima di questo immobile super lussuoso e antico ha lasciato senza parole anche le persone più ricche del pianeta Terra. Scopriamo di quale abitazione stiamo parlando, quanto costa e dove si trova.

Il prezzo della casa più costosa al mondo: cifre da capogiro

Iniziamo a svelare qualche dettaglio come la posizione dell’abitazione e le sue stanze. La casa più costosa al mondo di trova in Europa, in Francia, nella capitale Parigi. Non è un appartamento nel centro della capitale, ma è un castello sito nell’estrema periferia parigina costruito intorno al XII secolo su ben 4.000 ettari di terreno nella natura quasi del tutto incontaminata.

Il castello in questione si chiama Château d’Armainvilliers e vanta ben 100 camere da letto, 17 suite reali, 5 saloni, 3 ascensori e delle scalinate antiche da lasciare senza parole per la loro bellezza. Inutile menzionare l’immensa distesa di prato che circonda l’abitazione in quanto abbiamo già accennato che è stato costruito in un’area quasi completamente naturale.

Sveliamo adesso il prezzo di questo incredibile castello. Secondo il sito Whisper Auctions, specializzato in immobili di lusso, il costo dello Château d’Armainvilliers, stando alle ultime stime del mercato immobiliare, si aggira intorno ai 425 milioni di euro

La storia dello Château d’Armainvilliers

Lo Château d’Armainvilliers è stato costruito, come già anticipato, nel XII secolo. Nella seconda metà del 1800 è stato ricostruito dagli architetti Félix Langlais ed Emile Ulmann dopo essere stata acquistata dalla famiglia Rothschild. Tra gli ultimi acquirenti della proprietà che ne hanno usufruito anche come dimora personale c’è una figura politica e reale, ossia il Re del Marocco Hassan II. L’ultimo proprietario dello Château d’Armainvilliers non si conosce con esattezza ma è una persona mediorientale, che però non ha mai dimorato nel castello.

