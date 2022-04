Il casco di Iron Man è l’ultimo arrivato in casa Ferragnez e non è di certo venuta a mancare l’occasione di indossarlo e condividere la propria gioia sui social, mentre i poveri appassionati Marvel compiono salti mortali per poterselo permettere.

Quanto costa e dove comprare il casco di Iron Man?

Ancora una volta la famiglia Ferragnez ci lascia con un pugno di mosche in mano e ci fa sentire relativamente poveri. Mostrandoci quanto possa essere facile e bello avere la possibilità di spendere soldi in cose accessorie, sfoggiano l’ultimo acquisto in totale spensieratezza facendo salire l’invidia dei follower.

L’oggetto in questione non è l’ennesimo paio di scarpe di lei, né un altro costoso bracciale regalatole dal marito bensì un articolo da collezione che, in meno di due minuti, diventa il nuovo gioco preferito del figlioletto Leone.

Stiamo parlando del casco di Iron Man, una riproduzione a grandezza naturale di uno dei pezzi della fantastica armatura di Tony Stark.

Un oggetto prezioso, rifinito nei minimi dettagli e così perfettamente funzionante da far perdere la testa a tutti coloro che vorrebbero vivere per davvero in una realtà abitata dai supereroi. Come ci viene mostrato in alcuni video postati proprio da Fedez (il vero appassionato della famiglia), il prodotto ha le medesime funzioni di quello presente nei film Marvel.

È dotato di un’apertura automatica per poterci infilare la testa, di un controllo vocale con Jarvis incorporato e di un controllo touch che consente alla maschera di chiudersi meccanicamente, oltre di illuminare la visiera.

L’esperienza di gioco vissuta da un bambino è resa ancor più reale e simile a quella fantascientifica, mentre l’oggetto in sé diventa un vero e proprio must have per chi, come Fedez, colleziona gadget e modellini in una stanza segreta. Si perché se pensavate che il casco di Iron Man fosse solo l’inizio di un interesse recente, in realtà si tratta del proseguimento di una passione che si protrae da anni.

Chiaro che, per uno come lui che gira per le strade di Milano in Lamborghini e spende i soldi un pò come gli pare, sborsare quasi 700,00 euro per un oggetto da collezione è proprio il minimo.

Eppure questa passione che lo rende umano, viene vista come l’ennesimo vizio al quale un personaggio del suo calibro potrebbe anche resistere.

Personalmente, non ci vedo nulla di male nel spendere soldi che si hanno in una passione che non sia uno sport o qualche altro tipo di intrattenimento.

Fare del sano collezionismo non ha mai ucciso nessuno, anzi, per certi versi è proprio grazie a questo amore per i gadget e gli articoli limited edition che le aziende portano avanti il loro franchise.

Come una macchina ben oliata, la condivisione di acquisti di questo genere crea a sua volta seguito e interesse tra i seguaci che il più delle volte compiono l’atto di comprare lo stesso identico prodotto.

In questo modo, influencer come Fedez e Chiara Ferragni possono farsi ambasciatori di un marchio ed aiutare la casa produttrice ad espandersi e a lievitare economicamente. Il casco di Iron Man ovviamente è solo una piccola parte di tutti gli articoli sponsorizzati da Marvel, ma da alcune ricerche online si può vedere come sia giunto al sold out in pochi giorni.

Trovarlo non è difficile, basta tenere d’occhio i principali shop virtuali come Amazon, dove si può portarlo a casa per € 497,88 e risparmiare qualcosina.

Cos'altro contiene la camera segreta di Fedez?

È ormai risaputo che Fedez sia un grande appassionato di fumetti e opere d’arte pop e la sua collezione privata di supereroi e giocattoli ispirati al mondo Marvel e DC è tutta contenuta in una camera da letto.

Secondo alcuni follower potrebbe essere uno spazio presente nell’appartamento dove conduce il suo programma radiofonico “Muschio Selvaggio”, o addirittura un antro della lussuosa casa a Milano.

Fatto sta che non compare spesso nelle stories del cantante, ma quando succede è impossibile non fermarsi a guardarla e notarne i cambiamenti. La stanza è piccola ma accogliente, quasi fosse la camerata di un nerd quindicenne.

È composta da pareti in carta da parati con quadretti verde scuro, un letto ad una piazza e mezzo ed una scrivania piena zeppa di modellini di Iron Man e altri personaggi.

Le mensole non hanno più spazio per ospitare altri personaggi mentre anche il pavimento pullula di riproduzioni a grandezza naturale.

Tra tutti, spicca in tutta la sua bellezza l’armatura completa di Iron Man, alla quale Fedez è particolarmente affezionato e della quale il casco è solo la parte finale. Inutile dire che la composizione in scala reale sicuramente sarà valsa un occhio della testa!

Quale significato ha l'armatura di Iron Man?

Iron Man è il supereroe più amato dai bambini, ma anche il personaggio più amato dagli adulti.

Ideato dalla mente creativa di Larry Lieber e Stan Lee e successivamente disegnato dalla mano di Jack Kirby e Don Heck, compare per la prima volta nei fumetti del 1963, più precisamente nel volume 1 al numero 36 di “Tales of Suspense”.

A portare con onore il peso e la fama di questo supereroe è Tony Stark, il genio miliardario che crea da zero l’armatura atta a salvargli la vita e ad aiutarlo a salvare il mondo.

Sebbene in molti pensino che l’ultima versione di questa sia quella definitiva, in realtà è bene ricordare che la storia legata alla corazza rossa e gialla è più intensa e significativa che mai.

La prima realizzazione, quella in metallo fuso grosso quanto un carro armato, venne creata da Tony Stark in persona quand'era ancora rinchiuso in una prigione vietnamita.

Al fine si salvarsi la vita ed evitare che le schegge nel cuore diventassero ancor più letali, costruisce il primo prototipo di Iron Man con quello che riesce a recuperare ed evade facendo saltare l’intera baracca.

Una volta rientrato a casa capisce di avere la possibilità di cambiare le cose ed aiutare gli altri con le sue creazioni, prodotti lontanissimi rispetto alle armi finora prodotte per il governo statunitense.

Mette al servizio del bene dell’umanità tutto il suo ingegno e la sua conoscenza tecnologica per dare vita al supereroe che tutti ammireranno.

Le 99 armature progettate e tenute nella sua abitazione a Malibu sono certamente costruzioni importanti, ma anche ciò che definiscono la sua persona e lo accompagnano lungo tutto il percorso che lo porta a diventare un Avenger.

A dargli un volto nella trasposizione cinematografica è il talentoso Robert Downey Jr, che dal 2008 al 2019 indossa l’armatura fatta di oro e titanio e conversa quasi amabilmente con Jarvis, l’intelligenza artificiale che gestisce i comandi principali.

Alimentata da un mini reattore ARC (prima al palladio, poi sostituito con una tecnologia aliena che trae energia infinita) è dotata di diverse funzioni quali:

volo

incredibile forza e velocità

vista potenziata

armi da combattimento

L’arma più iconica e famosa sono i raggi a propulsione lanciati attraverso i guanti o i raggi laser lanciati dalla visiera del casco. Vi starete chiedendo quanto possa essere costato realizzare una corazza del genere e quando possa costare poterla realizzare a casa.

Ebbene, secondo le stime finali, portarla a termine costruendola da soli vi potrebbe far sborsare dai 150 ai 340 mila euro. Se si vuole rimanere con i piedi per terra e acquistare soltanto i modellini più completi, ci si può fermare a 5.000 euro.

Quanto costa costruire Iron Man con De Agostini?

I modellini dell’armatura di Iron Man si possono trovare in diverse dimensioni e colori in tutti i negozi di giocattoli e fumetti, oltre che nei Disney Store e online su Amazon.

Si può scegliere di collezionare i semplici modellini in scala oppure osare di più ed acquistare l’armatura indossabile.

A coloro a cui piace dedicare del tempo alla costruzione manuale, è stata dedicata un’ iniziativa firmata De Agostini, che permette loro di assemblare pezzo dopo pezzo il modellino Mark III di Iron Man alto 60 cm.

Essa si compone di 52 articolazioni snodabili e le componenti sono di metallo e ABS di alta qualità.

È dotata di reattore ARC, repulsori nei guanti e stivali e il visore del casco ha speciali luci LED attivabili.

Le batterie sono incluse e se si sceglie di pagare con carta di credito o PayPal viene regalato anche l’incredibile altoparlante di Iron Man compatibile con smatphone, tablet, mp3 e computer.

I costo finale si aggira intorno ai 1.100 euro, spendibili a rate con ogni uscita mensile.

L'armatura di Iron Man potrebbe diventare realtà?

Il casco di Iron Man acquistato da Fedez ed utilizzato da Leone come fosse un giocattolo Hasbro è solo la rappresentazione ipotetica di una realtà che potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo.

Secondo i dati riportati dalla BBC i progressi tecnologici in campo militare e medico ora potrebbero essere applicati anche alla realizzazione di tute esoscheletriche molto simili all’armatura indossata da Iron Man.

Entro il 2030, queste seconde pelli potrebbero diventare un’industria dal valore di 6 miliardi di dollari e impattare positivamente nella vita delle persone comuni.

Le case automobilistiche come General Motors e Fiat hanno già testato alcuni modelli sperimentali come:

l’Ironhand: guanto alimentato a batteria che può aiutare ad alleviare la pressione che i lavoratori esercitano su mani e dita mentre lavorano

il Sarcos Robotics: l’esoscheletro che può aiutare agli addetti alle manutenzioni a sollevare fino a 90 kg di peso per 8 ore di fila

Secondo Jason Cottrell, amministratore delegato di Myplanet, il futuro dell’esoscheletro è già quasi realtà e porterà enormi benefici in campo lavorativo perché ridurrà l’esaurimento fisico e il rischio connesso a operazioni di una data portata, tutto in una volta.