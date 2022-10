La domanda europea di case di lusso in Italia è concentrata per un terzo in 12 località di indiscussa bellezza e fascino e ricche di storia. Ecco dove si trovano e perché piacciono così tanto.

Quali sono le città italiane più attrattive per i ricchi europei che vogliono investire nel lusso? Come era facile immaginare le due città che si contendono questo primato sono Milano e Roma, ma i dati precisi e accurati sulla distribuzione degli investimenti dei paperoni europei in Italia sono stati forniti da un'attenta analisi di LuxuryEstate, portale immobiliare leader nel settore del lusso.

Ecco cosa è emerso da questa indagine.

Case di lusso, ecco le città dove i ricchi europei vogliono spendere

A spiccare in questa classifica, come preventivabile, sono Roma e Milano. Ciò che impressiona è invece la suddivisione delle quote. Milano e Roma detengono infatti rispettivamente il 9,1% e l'8,7% della quota di domanda sul totale italiano. Le altre città seguono con un netto distacco. A completare il "podio" c'è infatti Venezia, che non va però oltre il 2,5%.

Questa grande concentrazione di domanda è riscontrabile anche nel dato che indica come circa un terzo della domanda totale di immobili di lusso, da parte dei ricchi europei, sia raggruppata in sole 12 località principali.

Tra queste 12 località, escludendo le isole, soltanto due sono del sud Italia, ovvero Ostuni e Capri, mentre la sola Sardegna ne ha tre, con Porto Cervo, Arzachena e Olbia.

Interessante inoltre dare uno sguardo ai dati sulla provenienza degli acquirenti. A Milano ad esempio c'è una forte concentrazione di acquirenti inglesi, che in proporzione sono circa il 28,6% dei compratori, seguiti poi dagli svizzeri, con circa il 20%. Venezia suscita invece un forte interesse dei francesi, che arrivano addirittura al 36,4%, francesi molto presenti anche a Capri con il 25,5% del totale. Mentre una forte quota di svizzeri (32,3%) e di austriaci (45,6%) si raggruppano rispettivamente a Forte dei Marmi e Trieste.



La città che vede una distribuzione più omogenea è invece Roma. La capitale accende l'interesse di francesi, tedeschi e inglesi in proporzioni abbastanza eque, con il 19% dei primi e il 15% ciascuno per gli altri due.

La classifica definitiva delle città italiane che attirano i paperoni d'Europa

Ecco la classifica complessiva delle prime 12 località italiane che, come detto, calamitano circa un terzo della domanda totale:

1. Milano (9,1%)

2. Roma (8,7%)

3. Venezia (2,5%)

4. Como (2,1%)

5. Ostuni (2,0%)

6. Porto Cervo (1,7%)

7. Forte dei Marmi (1,6%)

8. Trieste (1,4%)

9. Arzachena (1,2%)

10. Capri (1,1%)

11. Olbia (1,1%)

12. Firenze (1,0%)

