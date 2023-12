Quanto guadagna Caterina Balivo? Lo stipendio Rai è alto

Considerata una delle conduttrici italiane più amate, Caterina Balivo è tornata a lavorare in Rai dopo una piccola pausa che l'ha vista traslocare su una Rete minore. Quanto guadagna? Il suo stipendio è da capogiro.

Caterina Balivo: quanto guadagna la conduttrice Rai?

Sono lontani i tempi in cui una giovanissima Caterina Balivo esordiva in televisione come valletta della settima edizione di Scommettiamo che, programma condotto dall'indimenticabile Fabrizio Frizzi. Oggi è una conduttrice apprezzata, che ha quasi sempre lavorato nella televisione di Stato se non una breve parentesi in una Rete minore.

Nella stagione 2023/2024, Caterina è tornata da mamma Rai con un nuovo format, La volta buona. Anche se la trasmissione deve ancora entrare nel cuore dei telespettatori, motivo per cui fino ad ora non ha registrato grandi ascolti, i vertici di Viale Mazzini si dicono comunque soddisfatti dello spettacolo che la Balivo porta in scena.

Alla luce di ciò, una domanda sorge spontanea: quanto guadagna? Secondo alcune indiscrezioni, la presentatrice partenopea è una delle professioniste più pagate della tv di Stato: ben 250.000 euro all'anno, pari a poco più di 20 mila euro al mese.

Caterina Balivo: una conduttrice da 20 mila euro al mese

Con il programma La volta buona, Caterina Balivo va in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:05 alle 16:05, per uno stipendio di poco superiore a 20 mila euro al mese. Questo significa che guadagna 1000 euro al giorno, che per due ore di diretta sono 500 euro l'ora. Insomma, una retribuzione di tutto rispetto, specialmente perché stiamo parlando della televisione di Stato.

All'epoca del programma Vieni da me, che almeno all'inizio ha avuto un grande successo, la Rai aveva stanziato circa 3 milioni di euro, proponendo un compenso mensile per la Balivo compreso tra 15.000 e 30.000 euro. Con il nuovo format, quindi, Viale Mazzini non si è allontanato troppo dalle retribuzioni di un tempo.

Secondo voci di corridoio, Caterina è una dei professionisti più pagati della tv di Stato, tanto che il suo stipendio sembra essere poco più basso di quello che percepisce Bruno Vespa, gigante della Rai. E' bene sottolineare che stiamo parlando di indiscrezioni e che dalla diretta interessata non è mai arrivata una conferma. Di certo, guardando la casa della Balivo possiamo affermare che non se la passa per niente male.