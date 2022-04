La scomparsa di Catherine Spaak ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e anche i suoi spettatori più affezionati, senza contare ovviamente i suoi cari più intimi, che stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni la saluteranno con un funerale in forma privata, pare, nel pomeriggio del 21 aprile 2022. Non ci sarà quindi la camera ardente solitamente riservata ai personaggi dello spettacolo e non si sa nulla sul luogo del funerale.

Come ormai è noto, l'attrice di origine belga si è spenta all'età di 77 anni nella notte di Pasqua a causa di un peggioramento della sua salute già compromessa dagli ictus che l'hanno più volte colpita. Catherine Spaak lascia i due amatissimi figli e la sorella Agnès Spaak a cui era molto legata e che stata raggiunta in collegamento da Storie Italiane il programma in onda sulla Rai condotto da Eleonora Daniele.

Catherine Spaak, il patrimonio dell'attrice

Durante la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo iniziata nei lontani anni '60 la Spaak ha avuto modo di contraddistinguersi tra tante altre in diversi campi. Non solo nelle vesti di attrice quindi, ma anche in quelle di cantante, ballerina e conduttrice televisiva dimostrando di essere veramente un'artista a tutto tondo.

Prima ancora di Barbara Palombelli e prima ancora di Paola Perego e Rita dalla Chiesa, che è poi diventata la storica conduttrice del programma, al timone di Forum negli anni dei suoi esordi c'è stata infatti proprio Catherine Spaak, subentrata all'ultimo momento niente poco di meno che a Maurizio Costanzo.

Ad un certo punto della sua carriera Catherine ha pensato di crearsi un "piano B" decisamente più stabile dei compensi ricevuti per le proprie apparizioni sul piccolo e sul grande schermo e si è buttata anche nel mondo dell'imprenditoria diventando proprietaria di un resort sulle colline della Sabina, precisamente a Collevecchio sul confine tra Lazio e Umbria e nel quale trascorreva gran parte del tempo nell'ultimo periodo della sua vita, lontana dal caos della città e della vita mondana dei vip.

Insomma, stando alle sue attività dentro e fuori dal mondo dello spettacolo, non è difficile immaginare come nel corso degli anni la Spaak abbia avuto modo di mettere da parte una somma che si ipotizza essere davvero cospicua, di cui però non è dato sapere la cifra precisa.

L'eredità ai due figli

Non si sa se prima di lasciare questo mondo Catherine Spaak abbia avuto modo di firmare un testamento vero e proprio, la sua infatti è sempre stata una famiglia molto riservata in generale, nonostante il lavoro della Spaak, che attirava inevitabilmente su di sé i riflettori. Riservata lo è ovviamente ancora di più adesso, in questo momento di immenso dolore.

Di certo almeno per il momento c'è, comunque, che la sua eredità resort compreso, verrà giustamente divisa tra i due figli: Sabrina Capucci, avuta dal primo matrimonio della Spaak con Fabrizio Capucci e Gabriele Guidi, nato invece dalla relazione della compianta attrice con il celebre cantante Johnny Dorelli.