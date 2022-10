Esiste un cibo dalle innumerevoli proprietà e dal gusto sopraffino che ha conquistato il mondo del lusso. Parliamo del caviale. Di origine persiane, è stato importato e consumato anche da Greci e Romani: questi ultimi, inoltre, gli attribuivano delle proprietà curative incredibili.

Insomma, il caviale è uno tra gli alimenti più pregiati. Ad una cena di gala o ad un evento di alto livello, non può mancare mai per stupire i propri ospiti.

La scelta di come servire il caviale può variare, ma è necessario che sia servito freddo: questo per preservarne le proprietà e per non alterarne gusto e sapore. Scopriamo allora qualcosa di più sul caviale, uno dei prodotti più costosi al mondo.

Qual è il caviale più pregiato del mondo e quanto costa

Il caviale è considerato il cibo degli dei. In particolare è stimato come un vero simbolo di lusso.

La varietà di caviale che attualmente esiste al mondo è ampia, e in particolare una macro suddivisione è tra caviale bianco e caviale nero. Ma qual è il caviale più pregiato tra tutti?

E’ l’Almas Caviar ad aggiudicarsi il prestigioso conferimento di caviale più pregiato e costoso al mondo. Questa specialità proviene dall'Iran, precisamente dal Mar Caspio. E' proprio da questo mare che viene pescato e poi prodotto il caviale bianco più apprezzato al mondo.

Questa varietà di caviale è contesa da due grandi nazioni: Iran e Russia. I due Paesi si contendono infatti il primato delle acque e della produzione di uova di storione.

Ma quanto costa il caviale Almas? Per un piccolo vasetto, la cifra è a parecchi zeri. Il suo costo si aggira infatti sui 25 mila dollari al chilo.

La produzione di caviale in Italia

Anche l'Italia è entrata nel mercato del caviale producendolo da storioni allevati. Il caviale italiano viene preferito da moltissimi chef stellati di tutto il paese.

Si pensi che, per assaporarlo senza alternarne il gusto, non è possibile utilizzare strumenti di metallo, solamente oro o avorio.

Il caviale italiano, il Baerii di Bioluca, ha un prezzo che oscilla dai 75€ dal pezzo più piccolo ai 600€ per quello più grande.

Quanto costa il caviale russo?

La Russia è uno dei maggiori produttori di caviale. Caviale e Vodka è un ritenuto un connubio perfetto dagli estimatori di questo alimento.

Il caviale russo è noto come "malossol" che in russo significa “con poco sale” ed è un alimento da sempre associato alla Russia.

La Russia infatti ne ha fatto un vero e proprio vanto culturale, e il Paese è uno dei maggiori esportatori di uova di storione, uno dei settori più floridi dell'economia russa. Il costo per un chilogrammo di uova è stimato sui 70 € circa.

