Cenone di Capodanno: ecco quanto costa cenare nei ristoranti stellati degli chef più noti

Cosa bolle in pentola nei ristoranti degli chef della Tv italiana per Capodanno 2023/2024? Scopriamo menù e costi dei più conosciuti.

Dopo le festività natalizie, nel mese di dicembre, arriva uno dei momenti più attesi in Italia e nel mondo: il Capodanno. Il cenone della notte di San Silvestro rappresenta un classico della tradizione italiana. Lo stare insieme, il condividere del buon cibo e la convivialità di coloro che sono a tavola rappresentano per gli italiani un bene prezioso a cui difficilmente si riesce a rinunciare.

Qualcuno preferisce scegliere un viaggio last minute e dirigersi in una capitale europea. Sono tantissimi però quelli che scelgono di trascorrere la fine dell'anno appena trascorso e l'inizio del nuovo in posti unici mangiando prelibatezze cucinate da veri esperti del settore culinario.

È proprio quello che accade nei ristoranti dei grandi chef protagonisti, conduttori ed ideatori di noti di programmi della TV, come Masterchef. Ma quanto bisogna spendere, più o meno, per festeggiare in allegria e assaggiare i piatti stellati?

Ecco quanto costa il cenone di Capodanno nei ristoranti degli chef più famosi della tv

Le loro cucine e le loro doti sono già note al grande pubblico per l'intrattenimento che regalano durante la conduzione dei programmi televisivi. Gli chef della televisione italiana hanno già organizzato e proposto il loro menù per il cenone di Capodanno. Per festeggiare in modo così esclusivo, tuttavia, si deve essere disposti a mettere mano al portafoglio.

Durante i giorni di festa, generalmente, i menù sono più cari del solito. L'ultimo dell'anno non fa eccezione. A far lievitare il prezzo c'è poi la selezione dei vini e degli altri alcolici, solitamente esclusi dal menù.

Vediamo allora quanto costa e cosa offrono gli chef in occasione della notte più attesa dell'anno dal meno caro al più costoso.

Bruno Barbieri: quanto costa al ristorante Fourghetti di Bologna

Il menù di Capodanno di Bruno Barbieri ha un prezzo più contenuto rispetto ai suoi colleghi. Con le sue 7 stelle Michelin ottenute nel corso della sua carriera, Bruno Barbieri propone un apposito menù nel suo ristorante Fourghetti di Bologna.

Comprensivo di coperto, caffè e cocktail di benvenuto, il menù offre una combinazione particolare degli alimenti, permettendo così di vivere un'esperienza nuova. 3 sono gli entrèè: quaglia con lardo, tartufo nero e maionese affumicata. Calamaro con fagioli, birra e caviale. Infine, gnocco di semolino con spugna di prezzemolo.

Passando ai primi, Barbieri propone le canocchie al vapore con quinoa soffiata e riso all'astice, ma anche i maccheroni al ragù d'oca. Dopo aver assaporato del manzo e una selezione di formaggi con pere, pinoli e aceto balsamico, con l'arrivo della mezzanotte la cena si concluderà con cotechino e lenticchie, come da tradizione.

Si potrà prendere parte a questa esperienza culinaria al prezzo di 150 euro a persona, bevande e coperto inclusi.

Giorgio Locatelli: un'esperienza culinaria nel cuore di Londra

Giorgio Locatelli, con il suo ristorante "Locanda Locatelli" a Londra, offre una rivisitazione dei piatti italiani attraversando le diverse regioni italiane. Il menù è accompagnato da olive, pane e grissini ma anche dallo spumante Cuvèe Prestige.

Vengono proposti 4 antipasti, tra cui insalata fresca, capesante e tartare di manzo. A seguire, 4 primi della tradizione, come i tortellini in brodo o i ravioli con tartufo bianco. I secondi, invece, variano dal pesce, alla carne all'alternativa vegetariana a base di cavolfiori arrosto e purea di finocchi.

Infine, i dolci attraversano tutta l'Italia, dalla Lombardia con il tiramisù fino alla Sicilia con i cannoli siciliani. Il prezzo è di 300 sterline a persona esclusa la tassa di servizio discrezionale del 15%.

Antonino Cannavacciuolo: quanto costa il Capodanno a Villa Crespi

Come l'anno precedente, lo chef Antonino Cannavacciuolo, noto per la partecipazione a diversi programmi televisivi, ha ideato un menù innovativo. Il cenone si terrà a Villa Crespi, ristorante 3 stelle Michelin vicino al lago d'Orta.

Apre le danze lo stuzzichino dello chef, seguito da un cabaret di antipasti a base di ostriche, caviale e scampi alla pizzaiola, che soddisfano le pupille gustative dei commensali. Si prosegue con i primi: riso carnaroli con burro, salvia e aringa marinata e linguine di Gragnano con salsa al pane di segale e calamari.

Se ancora non siete soddisfatti, ecco il momento dei secondi: branzino brulè, barbabietola e rapa e testacoda di manzo. Infine, il cenone si conclude con un pre-dessert e un cabaret di piccola pasticceria a base di babà e code di aragosta. Complessivamente il menù è disponibile al costo di 450 euro a persona, bevande escluse.

Alessandro Borghese: "Il lusso della felicità" tra Venezia e Milano

Presso il ristorante "Il lusso della felicità" Alessandro Borghese proporrà il cenone di Capodanno, denominato "Ale in loveland- Love is the new year". Si tratta di una serata unica in cui lo chef Borghese omaggerà l'amore e la cucina italiana.

La cena sarà proposta nei suoi due ristoranti a Venezia e Milano, appositamente decorati con fiori, cuori e candele. Nel corso della cena, che avrà inizio dalle 19.30, non mancheranno il djset e vari ospiti. Verranno proposti un finger aperitif a base di piatti come aspic di insalata russa o tartelletta al granchio mele e lime.

A seguire, primi come minestra di astice blu e tortellini panna, parmigiano e tartufo bianco, il tutto accompagnato da un vino appositamente abbinato. Come secondo, invece, petto d'anatra all'arancia e come dolce il profitterol al cioccolato bianco e tartufo. Anche in questo caso, dopo la mezzanotte, verranno offerti cotechino e lenticchie e una succulenta cacio e pepe.

Insomma, un menù da leccarsi i baffi. Il prezzo è di 280 euro a persona a Milano e 500 euro a Venezia.

Carlo Cracco: il cenone più caro

Con l'arrivo del Capodanno lo chef stellato Carlo Cracco ha scelto di ideare un menù speciale che proporrà agli ospiti nel suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Il menù inizia con un'insalata russa, caviale e argento e prosegue con alga nori croccante, trota reale affumicata, limone e capperi.

Si continua con altri antipasti, come il cocktail di scampi con radicchio e melagrana, fino ad arrivare alle portate principali. Tra le proposte, le più interessanti sono la sogliola alla mugnaia con uova di salmone e acetosella e il cervo in crosta con funghi e frutti rossi. Inoltre, sono stati pensati dei vini appositi da abbinare alle varie portate inclusi nel prezzo, che è di 500 euro a persona.https://www.trend-online.com/lusso/villa-crespi-quanto-costa/