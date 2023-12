Quanto spendono gli italiani per il cenone di Capodanno e a cosa non possono rinunciare

Nonostante il caro prezzi, gli italiani non rinunciano alla qualità e alle tradizioni del cenone: cotechino, spumante e lenticchie, cosa si compra per le feste e quanto si spende.

Con l'avvicinarsi del Capodanno, molti italiani si stanno preparando per il tradizionale cenone con parenti o amici, un momento di festa e convivialità che segna la fine dell'anno vecchio e l'inizio di quello nuovo.

Tuttavia, quest'anno, secondo i recenti dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, i costi per organizzare il classico cenone di Capodanno sono aumentati del 5,1% rispetto al 2022.

Cenone di Capodanno: costi in aumento

Il cenone di Capodanno è una tradizione radicata nella cultura italiana e ogni anno le famiglie si impegnano a preparare un pasto speciale per accogliere il nuovo anno.

Tuttavia, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari ha impattato notevolmente sui costi complessivi del cenone. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il costo medio del menu classico, che include antipasti, primi, secondi, contorni, dolci e spumante, si attesta a 52,13 euro a persona nel 2023. Questo rappresenta un incremento del 5,1% rispetto all'anno precedente, mettendo a dura prova il bilancio delle famiglie italiane.

Per questo l'Osservatorio ha fornito due diverse proposte di menù: quello classico, e quello economico.

Cosa non può mancare sulle tavole degli italiani

Nonostante l'aumento dei costi, ci sono alcuni alimenti a cui gli italiani non rinunceranno mai nel cenone di Capodanno: questi sono cibi tradizionali, che contribuiscono a creare un'atmosfera festosa e calorosa.

Lenticchie a Capodanno

Le lenticchie, spesso accompagnate da cotechino o zampone, sono un piatto simbolo del Capodanno italiano. Si crede che mangiarle porti fortuna e prosperità nell'anno nuovo.

Ma quanto spendono in media gli italiani per questo alimento? L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori indica un prezzo di 2,78 euro per due etti di lenticchie di buona qualità (13,93 euro al chilo).

Nonostante i rincari, molti italiani considerano questo ingrediente irrinunciabile per assicurarsi un inizio anno positivo e per seguire la tradizione.

Zampone

Lo zampone, insaccato diverso dal cotechino, è un'altra specialità di Capodanno, spesso accompagnato da purè di patate o altri contorni.

Il suo sapore ricco e tradizionale lo rende una scelta popolare nelle tavole di tutto il Paese, anche a fronte dei costi più elevati. La spesa per due etti di questo gustoso insaccato è indicata a 3,19 euro (15,96 al chilo).

Panettone e pandoro

Il panettone e il pandoro sono dolci natalizi che non possono mancare nel cenone di Capodanno. Sono considerati un simbolo di fine e inizio d'anno, e la loro presenza è quasi sacra per molte famiglie italiane.

Federconsumatori stima che ogni italiano spende 3,68 euro per due fette di panettone da mangiare durante il cenone (costo al chilo 14,55 euro).

L'insalata russa

L'insalata russa, da preparare con attenzione per evitare errori, è un contorno colorato e ricco di sapore che porta freschezza alla tavola del cenone.

Secondo Federconsumatori questa pietanza costa in media 15,52 euro al chilo, per un costo di 2,33 euro a persona.

Spumanti e champagne: quanto si spende per le bollicine

Lo spumante è un elemento imprescindibile nel brindisi di mezzanotte per accogliere l'anno nuovo con allegria ed entusiasmo. Nonostante possa rappresentare una voce di spesa significativa, la sua presenza è fondamentale per celebrare la mezzanotte dell'ultimo dell'anno.

Per chi accoglie l'arrivo del nuovo anno con le bollicine, generalmente vengono scelti spumanti nostrani o champagne francesi. Per questi ultimi è difficile stabilire la spesa media, perché tra diverse bottiglie vi è un'enorme differenza di prezzo.

Per quanto riguarda gli spumanti, sicuramente ne esistono per tutte le tasche, anche se Federconsumatori stima che per il cenone classico il prezzo al litro sia di 18,83 euro, contro gli 11,05 euro del menù economico, in cui lo spumante indicato è sicuramente di un prezzo nettamente inferiore. E se non sai cosa scegliere, alcuni consigli fanno al caso tuo.