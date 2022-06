In attività dal 1999 con quasi 20 anni di carriera, Cesare Cremonini ha percorso molta strada scrivendo tantissimi brani di successo e accumulando ovviamente anche un sostanzioso patrimonio.

Cesare Cremonini è, senza dubbio, uno dei cantautori italiani più amati. Lo dimostrano i pienoni che registrano i suoi concerti nei palazzetti italiani. Uno dei più clamorosi è stato quello più recente allo stadio milanese di San Siro con più di 55mila di biglietti venduti.

Il cantante di origini bolognesi ha iniziato il suo percorso musicale con i mitici Lunapop, per poi proseguire la carriera da solista, ma sempre con Nicola Balestri alias Ballo, suo grande amico, al basso.

Dal 1999, anno degli esordi della band di cui era il frontman, con il primo e unico album "Squérez?" ad oggi, oltre ai numerosi brani usciti fuori dalla sua penna Cremonini ha collezionato premi e vendite, che hanno contribuito ad arricchire il suo patrimonio.

Cesare Cremonini, cosa sappiamo sul suo patrimonio

Praticamente impossibile, sapere di preciso, a quanto ammonti il patrimonio di Cesare Cremonini. Per via di una violazione all'Agenzia dell'Entrate avvenuta nel 2005 però, sappiamo che quell'anno il cantante aveva accumulato un patrimonio pari a 300mila euro. Soldi che ovviamente saranno lievitati nel corso del tempo.

Ad oggi, per ragioni di privacy non siamo a conoscenza della cifra precisa del suo patrimonio, possiamo però ipotizzarla grazie al numero degli album venduti, ai concerti e ai cachet per le diverse ospitate accumulati in 20 anni di carriera.

I successi più grandi dell'artista

Partiamo proprio dal principio, con l'album che abbiamo già citato, ovvero "Squérez?" che contiene successi come "Un giorno migliore", "Qualcosa di grande" e "Vorrei". Un successo clamoroso con oltre 1milione e mezzo di coppie vendute già dal suo debutto, che però non ha impedito ai Lunapop di sciogliersi subito dopo.

Proseguendo con la sua carriera da solista Cremonini ha confezionato altri 8 album in studio, senza contare le varie raccolte. Il suo secondo album da solista è invece "Maggese", che contiene tra gli altri successi anche "Marmellata #25". Il disco si è aggiudicato il 78esimo posto nella classifica dei 100 dischi italiani più belli stilata da Rolling Stone.

Nel 2018, quando non avevamo ancora conosciuto la pandemia da Coronavirus, Cremonini è stato impegnato in un tour per l'album "Possibili scenari", concludendolo con ben 330mila presenze.

Nel 2022 Cesare Cremonini è approdato per la prima volta nella sua carriera al Festival di Sanremo, salendo sul palco dell'Ariston come ospite speciale della serata e guadagnandosi così, con tutta probabilità, un "gettone presenza" di 50mila euro destinato appunto ad ogni ospite.

Dove abita Cesare Cremonini

Quando non è impegnato nei tour e nelle varie ospitate Cesare Cremonini torna a vivere la quotidianità nella sua amatissima Bologna, nonché la stessa citata nel celeberrimo brano "50 special".

Come raccontato dal cantante stesso infatti, il cantante abita in un "palazzo arancione" ricavato da un ex convento che si troverebbe proprio di fronte al giardino delle scuole che frequentava da bambino. Cremonini ne avrebbe acquistato tutto il piano.