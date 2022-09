Lo sappiamo bene, lo Champagne è una bevanda di lusso il cui costo non è certamente alla portata di tutti. Talvolta il prezzo di questa prestigiosa delizia può superare le aspettative: esistono alcune bottiglie talmente pregiate da essere esclusive.

Ma quali sono gli Champagne migliori? Quale marca produce la bottiglia più costosa? E se stessimo cercando il più pregiato, quale dobbiamo trovare? In questo articolo cercheremo di rispondere a tutte queste domande, svelando lo champagne più costoso al mondo.

Qual è lo Champagne più costoso del mondo?

Iniziamo subito col dire che, in parte, il prezzo di uno Champagne è determinato dalla qualità delle uve utilizzate per la sua produzione. Tra queste, Pinot Nero e Meunier, ma anche Chardonnay. Dall’uva utilizzata, indubbiamente, dipenderà la qualità del prodotto finale.

Tuttavia, i prezzi esorbitanti ai quali le bottiglie vengono rivendute non dipendono solamente dall’effettiva qualità del prodotto contenuto al loro interno.

Infatti, molto spesso, il prezzo dipende anche dalla storia della bottiglia stessa.

Come accade nel caso dello Champagne, prodotto da Moët & Chandon, che venne realizzato in occasione delle nozze del Principe Carlo con la compianta Diana Spencer.

Moët & Chandon confezionò il Dom Pérignon da servire durante il ricevimento utilizzando la vendemmia dell’anno 1961, l’anno di nascita di Lady Diana. Di questo Champagne ne vennero confezionate solo poche bottiglie, alcune delle quali sono attualmente ancora in vendita.

Data l’estrema rarità delle bottiglie, queste possono arrivare a costare circa 3.660 euro.

Tuttavia, non si tratta della marca di Champagne più costosa attualmente in vendita. Il primato della bottiglia più cara non spetta infatti al brand Moët & Chandon, ma a Boërl & Kroff.

Una bottiglia di Magnum annata 1996 può infatti arrivare a costare ben 4.600 euro. Anche in questo caso, un prezzo così elevato ha a che fare con la storia delle bottiglie prodotte. Il marchio Boërl & Kroff nacque infatti nel 1995. Le bottiglie di Magnum 1996 sono dunque tra le prime prodotte dall’azienda.

Tuttavia, in questo caso, il prezzo viene giustificato anche dall’ottima qualità del prodotto, realizzato al 90% con Pinot Noir e, per la restante percentuale, con Chardonnay e Pinot Meunier.

Chiude la Top 3 delle marche di Champagne più costose Armand de Brignac con il suo rose Ace of Spades. Per gustarne le sue note dolci e fruttate è necessario sbordare ben 2.150 euro.

Lo Champagne più pregiato in assoluto

Ma qual è lo Champagne che dobbiamo scegliere se siamo alla ricerca di una bottiglia davvero pregiata? Purtroppo non è semplice rispondere a questa domanda, dato che neppure tra i professionisti del settore c’è accordo in merito.

Spesso il termine “pregiato” viene utilizzato come sinonimo di “costoso”. Ma, come abbiamo potuto osservare, non sempre il prezzo viene stabilito tenendo solamente conto dell’effettiva qualità della bevanda.

Ad ogni modo, quando si parla di champagne pregiati, in molti indicano come il migliore la cuvée de prestige Cristal di Louis Roederer. Si tratta di uno Champagne di altissima qualità, che viene spesso scelto come status symbol e che indica ricchezza e lusso.

Rispetto alle bottiglie che hanno una storia alle loro spalle, il prezzo è relativamente contenuto. Si parte infatti da circa 170 euro, per poi salire di prezzo in base al formato scelto. La versione magnum da 1,5 Litri del 2008 può arrivare a costare anche 1.180 euro.

Leggi anche: Fragranze di lusso a prezzi da non credere: quali sono i profumi più costosi al mondo.

Ecco quanto costa la bottiglia di Champagne più costosa al mondo

Ad oggi, il primato di bottiglia di Champagne più costosa al mondo va a Goût de Diamants (chiamato anche Taste of Diamond). Si tratta di uno Champagne prodotto con una qualità d’uva particolare, la Grand Cru, ad opera dell’azienda Chapuy, con vigneto a Oger.

La particolarità di questo Champagne sta nella sua bottiglia: è stata realizzata dal designer Alexander Amosu e possiede, al suo centro, un diamante da ben 19 carati. Il suo valore stimato è di 1,5 milioni di euro.

Oltre alla bottiglia con diamante, comunque, possiamo annoverare tra le bottiglie di champagne più costose al mondo anche dei pezzi molto particolari.

Innanzitutto, le bottiglie Juglar Cuvée naufragate nel Mar Baltico e risalente al 1820. Si tratta di uno champagne vecchio più di 200 anni e, per tale ragione, dal suo ritrovamento nel 2010 gli è stato dato un valore di circa 24.000 euro.

Una storia simile è condivisa dalla bottiglia di Veuve Clicquot del 1841, ritrovata insieme a quelle di Juglar Cuvée (e quindi, probabilmente, derivanti dallo stesso naufragio). La bottiglia in questione è stata venduta all’asta per 30.000 euro.

Insomma, dal momento in cui si decide di acquistare una bottiglia di Champagne, il prezzo non dipende solamente dal liquido contenuto al suo interno. Se si tratta di una bevanda con una sua storia, i prezzi di vendita potrebbero aumentare di molto, rendendo il prodotto ancor più di lusso e di valore.