Chi guadagna di più tra Fedez e Ferragni? Sono i diretti interessati a rivelarlo

Fedez e Chiara Ferragni non hanno costruito soltanto una bella famiglia, ma anche un vero e proprio impero. Chi guadagna di più tra il rapper e l'imprenditrice? Sembra che tra i rispettivi incassi non ci sia paragone.

Chi guadagna di più tra Fedez e Chiara Ferragni?

Qualche tempo fa, nel corso di una diretta su Twitch, Fedez e Chiara Ferragni hanno svelato chi guadagna di più. Tutti conoscono Federico Lucia come rapper, ma la sua attività è più estesa. Idem per la moglie, che è più che una semplice imprenditrice. L'artista, in merito ai suoi incassi, ha dichiarato:

Non faccio il casalingo, che è un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. Non sono il mantenuto di Chiara. Siamo una family power tutto diviso.

La Ferragni, presente alla diretta Twitch, ha fornito qualche informazione in più:

Diciamo che siamo simili su quel piano. Sì, nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. No, non lo so dai. Girl power! Dai non è il mio mantenuto ragazzi, lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto.

Stando a queste dichiarazioni, sembra che il reddito del rapper e dell'imprenditrice sia simile. Secondo Money.it, i guadagni complessivi di Fedez e la Ferrangi raggiungono i 20 milioni di dollari l'anno.

Fedez e Chiara Ferragni: quali e quante attività hanno?

I guadagni di Chiara Ferragni sono legati principalmente alle sue tre aziende: la Tbs Crew, che si occupa del blog e del marchio The Blond Salad, la Sisterhood, che offre consulenza per le attività di marketing, eventi e gestione di diritti d’immagine dei talent, e la Fenice, società che nel suo portafoglio ha il marchio Chiara Ferragni Collection. Inoltre, incassa compensi per le sponsorizzazioni su Instagram (82mila dollari a post) e per i contratti come testimonial. In totale, si parla di un patrimonio di 40 milioni di euro.

A queste cifre, si devono aggiungere altre attività che la Ferragni porta avanti occasionalmente. Ad esempio, la conduzione del Festival di Sanremo 2023, che dovrebbe averle fatto incassare 200 mila euro.

Per quanto riguarda Fedez, oltre ai guadagni legati alla sua musica e alla casa di produzione, ci sono i programmi televisivi (a X Factor percepisce 10mila euro a puntata), le sponsorizzazioni su Instagram (43.600 a post) e la collaborazione con Amazon. Quest'ultima, ad oggi, gli avrebbe fatto incassare circa 800mila euro. In conclusione, a prescindere da chi guadagna di più tra Chiara e Federico, è chiaro che la famiglia Ferragnez può contare su un patrimonio pazzesco: circa 20 milioni di dollari l'anno.