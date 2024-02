Quanto costano le chiacchiere di Iginio Massari? La cifra è folle

Le chiacchiere sono dolci tipici di Carnevale e si trovano in vendita in tutta Italia. A differenza di tante altre ricette, questa è, bene o male, identica in ogni regione dello Stivale. Quanto costano quelle di Iginio Massari? La pasticceria del maestro le vende a peso d'oro.

Chiacchiere di Iginio Massari: quanto costano i dolci di Carnevale?

Anche nella pasticceria di Iginio Massari, la sua adorata Galleria, situata a Milano, in Via Guglielmo Marconi 4 angolo Piazza Diaz, sono in vendita le chiacchiere di Carnevale. Tipico di questo periodo, è uno dei pochi dolci che accomuna tutti gli italiani: si trova ovunque, da Nord a Sud dello Stivale. Ma quanto costano nel locale del maestro pasticcere? Il prezzo è tutt'altro che abbordabile.

Da Massari un vassoio da un chilo di chiacchiere viene ben 80 euro. Una cifra esorbitante, specialmente se si pensa alla preparazione del dolce. Stando a quanto sostiene Altroconsumo, si tratta di un costo quattro volte più alto rispetto alla media. Nella maggior parte delle pasticcerie italiane, un chilo di chiacchiere ha un prezzo di 20/25 euro al chilo.

Sui social, neanche a dirlo, è già esplosa la polemica. Qualcuno ha preso le difese di Iginio, sottolineando che il prezzo è giustificato dal prestigio del suo nome, mentre altri lo attaccano perché il costo è davvero esagerato. Non dimentichiamo, infatti, che parliamo di un dolce che richiede pochi e semplici ingredienti. Laddove si volessero giustificare gli 80 euro al chilo parlando di qualità delle materie prime, si farebbe un buco nell'acqua.

Massari, non solo chiacchiere: anche i pasticcini hanno un prezzo folle

Non solo le chiacchiere, nella pasticceria di Iginio Massari anche gli altri prodotti hanno un prezzo folle. Le paste fresche hanno un costo di 55 euro al chilo. In questo caso, la discrepanza con gli altri punti vendita dello stesso settore non è eccessiva. Generalmente, i pasticcini hanno un costo che va dai 20 ai 50 euro.

Tornando alle chiacchiere, che hanno creato una polemica degna di nota, perché costano 80 euro al chilo? Massari le chiama lattughe, ma sembra non essere questo il motivo del prezzo esorbitante. Stando a quanto sostengono i beninformati, la cifra è giustificata dal marchio di Iginio, dalla posizione centrale del negozio e dalla ricetta elaborata dallo maestro pasticcere in persona.

Le chiacchiere di Massari sono molto sottili, sia fritte che al forno, ripiene o semplici. Gli ingredienti, come già sottolineato, sono pochi e semplici: farina, burro, uova, zucchero e poco altro. Qual è, quindi, la marcia in più? La cottura. Iginio, infatti, non inzuppa l'impasto nell'olio bollente, ma lo immerge completamente facendo attenzione a non farlo venire in superficie. Appena cotta, la chiacchiera va fatta riposare per un'ora in posizione verticale in modo da far scivolare via ogni residuo di olio.

Infine, va passata in forno a 140 gradi per 5 minuti per renderla friabile. Insomma, le chiacchiere costano 80 euro ma Massari garantisce una doppia cottura impeccabile e anche una maggiore leggerezza, o almeno così pare.