Grazie a SHEIN, anche se la sua avventura nel mondo dell'imprenditoria è nata parecchio tempo prima, Chris Xu ha accumulato un patrimonio da brividi. Scopriamo la sua carriera e a quanto ammontano le sue ricchezze.

L'incredibile patrimonio di Chris Xu, il fondatore di SHEIN

Fondatore e Ceo di SHEIN, Chris Xu è uno degli uomini più ricchi al mondo. L'e-commerce di fast fashion ha sede in Cina, ma è presente in più di 150 paesi. Considerato uno degli uomini più ricchi del pianeta, deve le sue ricchezze specialmente al sito di shopping online, ma la sua carriera è iniziata molto tempo fa. Prima di vedere a quanto ammonta il suo patrimonio, diamo uno sguardo ai passi avanti che ha fatto in questi anni.

Nato in Cina, nel 2007 si è laureato presso l'Università della Scienza e della Tecnologia di Qingdao. Si è trasferito nella città orientale di Nanjing e ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro come specialista SEO presso la società di consulenza Marketing. In seguito, grazie a uno spot, ha scoperto di poter vendere con un ricarico prodotti cinesi a consumatori internazionali e ha lasciato la sua professione per iniziare una nuova avventura.

Nel 2008 ha fondato l'e-commerce Nanjing Dianwei Information Technology con i colleghi Wang Xiaohu e Li Peng. Hanno iniziato a vendere di tutto, "dai telefoni alle teiere", poi si sono specializzati nell'abbigliamento. Nel 2011, Chris Xu ha creato da solo SheInside, un rivenditore online di abiti da sposa che poi, nel 2015, è diventato SHEIN. Tornando a Bomba, a quanto ammonta il patrimonio dell'imprenditore cinese?

Chris Xu: ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

Considerando che SHEIN è attualmente il sito di e-commerce dedicato all'abbigliamento più utilizzato al mondo, è normale che il patrimonio di Chris Xu sia da brividi. Stando a quanto sostengono i beninformati, le ricchezze nette dell'imprenditore sono di circa 10,5 miliardi di dollari.

A differenza di tanti altri colleghi, Xu evita interviste e commenti. Le sue dichiarazioni arrivano solo tramite comunicati stampa ufficiali e quasi tutte riguardano la sfera professionale. Non è incline a parlare di sé, quindi sul suo conto si hanno solo le informazioni legate alla carriera.

Nonostante SHEIN rientri nella catena del fast fashion, quindi responsabile di gran parte dell'inquinamento ambientale dell'intero pianeta, i consumatori crescono ogni giorno di più. A nulla sono valse le campagne da parte degli attivisti, la smania dell'acquisto è più forte di ogni cosa. Forse, prima di comprare una t-shirt a 5 euro - giusto per sparare una cifra alta - gli utenti dovrebbero pensare a cosa c'è dietro a quel capo: dallo sfruttamento dei lavoratori, spesso anche bambini, alla distruzione dell'ambiente.