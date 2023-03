Ecco quali sono le 10 città al mondo con più miliardari

Gli ultra ricchi preferiscono l'America agli altri continenti, ma anche tre città asiatiche occupano delle posizioni molto alte. Per tale motivo esiste una classifica, stilata da Wealth-X, delle città in cui vivono più miliardari. Insieme daremo un'occhiata alla top 10, ma vi anticipiamo che purtroppo l'Italia non figura in questa lista. Per realizzare tale classifica si è tenuto conto di tutti coloro che hanno la residenza o anche una seconda casa nelle città che saranno elencate. I redditi presi in considerazione sono quelli superiori ai 30 milioni di dollari.

Le città con più miliardari al mondo: dalla posizione 10 alla 6

Partendo dalla coda della classifica, che comprende le posizioni dalla 10 alla 6, troviamo subito Washington D.C. La capitale federale degli Stati Uniti d'America ospita 5.732 ultra milionari. Subito dopo c'è Chicago. Altra città statunitense che ospita un totale di 6.506 super ricchi.

Cambiamo continente e voliamo in Asia. All'ottava posizione della classifica delle città con più miliardari troviamo Singapore. Città Stato con oltre 5 milioni di abitanti, a Singapore risiedono 7.471 ricconi.

Per la settima posizione della classifica restiamo in Asia, in Cina per la precisione. La città di Pechino, capitale cinese, vanta 8.923 super ricchi. Rispetto a Singapore la differenza supera le 1.000 unità.

Chiudiamo la coda della classifica con San Francisco. Siamo tornati negli Stati Uniti, in California. Nella città di San Francisco dimorano 9.221 ultra milionari.

La top 5 delle città con più miliardari

Per aprire questa zona della classifica non dobbiamo viaggiare molto in quanto ci troviamo sempre negli Stati Uniti d'America. La quinta posizione è occupata da Miami. La città più importante della Florida vanta 10.831 super ricchi.

Torniamo in California, a Los Angeles. Nella città principale dello Stato sulla costa Ovest degli Stati Uniti vivono 13.194ricconi.

La top 3

Siamo entrati adesso nella zona calda della classifica: la top 3 delle città in cui vivono più miliardari. Per la medaglia di bronzo dobbiamo tornare in Asia, di nuovo in Cina. Stiamo parlando di Hong Kong. La metropoli cinese si piazza al terzo posto con 15.175 ultra milionari.

Un continente che non abbiamo ancora menzionato è l'Europa. Il vecchio continente ha deciso di tenere il meglio per sé e infatti la medaglia d'argento va proprio ad una metropoli europea. Londra, capitale dell'Inghilterra, con i suoi 15.907super ricchi è al secondo posto di questa classifica.

Eccoci alla medaglia d'oro: la città con più miliardari al mondo. Ancora una volta dobbiamo tornare negli Stati Uniti d'America, sulla costa Est, e volare nella città che più di tutte rappresenta il sogno americano: New York City. La grande mela, uno dei centri finanziari più importanti al mondo, conta 21.714 ricconi.

