Non solo Milano, ecco la classifica delle città più care d'Italia secondo l'Istat

L'inflazione ha segnato una fase di leggera flessione negli ultimi mesi del 2023, ma nonostante questo i rincari hanno pesato notevolmente sulle spalle delle famiglie: quali sono le città più care d'Italia?

Ecco la nuova classifica dell'Istat che fotografa le città virtuose e quelle che hanno registrato i prezzi più alti.

La classifica delle città più care d'Italia secondo l'Istat

La classifica delle città più care d'Italia nel 2023 è stata stilata dal Codacons e da altre Associazioni dei Consumatori, oltre che dall'Istat per quanto riguarda i dati sull'andamento dell'inflazione nel nostro Paese.

Partendo dal fondo, tra le città più care d'Italia troviamo:

10 Lecco e Lodi

Al decimo posto, con un'inflazione del +5,7% e un rincaro di 1.447 euro per famiglia.

9 Siena

Con un'inflazione al +6,5%, e una spesa media di +1.465 euro.

6, 7, 8 Alessandria, Benevento (+6,6%) e Perugia (+6,4%, +1.470 euro)

Queste tre città sono a pari merito.

5 Genova

A pari merito con Brindisi, ha registrato la maggior inflazione del Paese, al +6,9%, che equivale a una spesa media per famiglia di 1.504 euro;

4 Grosseto

Con +6,8%, la seconda inflazione più alta d’Italia, e una spesa media pari a 1.533 euro.

3 Bolzano

Al terzo posto, con +5,8% di inflazione e una spesa media per famiglia pari a 1541 euro annui.

2 Varese

Guadagna la medaglia d'argento con un'inflazione al +6%, e un incremento di spesa pari a 1.582 euro a famiglia.

1 Milano

Si aggiudica il titolo di città più cara d'Italia con un'inflazione al +6,1% che si traduce nella maggior spesa annua per una famiglia media di 1.656 euro rispetto all'anno precedente.

La classifica completa delle città più care d'Italia

Nell'immagine è riportato l'elenco completo delle città più care d'Italia in ordine decrescente di spesa aggiuntiva annua, con Milano in testa a netta distanza dalle altre città.

Potenza è invece la città più virtuosa, ovvero il luogo dove sono stati registrati rincari più bassi e un tasso di inflazione decisamente contenuto.

Le città più virtuose e meno care: quali sono

Quali sono, invece, le città più virtuose, ovvero dove sono stati registrati i minori rincari negli ultimi mesi del 2023?

La città più virtuosa - agli ultimi posti della classifica precedente - risulta essere Potenza, dove è stata registrata l’inflazione più bassa d’Italia (+3,7%) e dove le famiglie hanno speso in media 731 euro in più sull’anno precedente.

Bene anche per il capoluogo della Calabria, Catanzaro (con un'inflazione del +4,4% e una spesa di 822 euro in più in media) la seconda città più virtuosa, seguita da Reggio Calabria, con una spesa media per ogni famiglia pari a +840 euro rispetto all'anno precedente e un'inflazione al +4,5%.

Appena fuori dal podio, invece, troviamo Reggio Calabria, quarta sia per inflazione (+4,5%) sia per spesa media delle famiglie (+840 euro).

Chiusura positiva e aumenti contenuti anche a Bari (settimo posto con +5,3% e +920 euro), Ancona (ottava con +4,7% e + 934 euro), mentre a chiudere le prime dieci città più virtuose troviamo Cagliari (con +5,4% di inflazione, e una spesa media di +1014 euro).