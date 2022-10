Prezzi di luce e gas in rialzo e costo della benzina alle stelle hanno portato rincari ovunque in Italia. Ecco la classifica delle città più care in base ai servizi offerti.

La guerra in Russia ha portato a un rincaro sulle bollette di luce e gas non indifferente. Di conseguenza, a causa della mancanza di fonti di energia alternative, gli italiani fanno fatica ad affrontare mensilmente le spese delle utenze.

A peggiorare la situazione ci ha pensato anche il rincaro del carburante che ha comportato un’inflazione e la necessità da parte dei Paesi europei di intervenire prima possibile sul prezzo della benzina.

Ad ogni modo, l’Unione Nazionale Consumatori ha esaminato le città italiane nel mese di settembre e ciò che è emerso è alquanto allarmante.

Inflazione alle stelle: quali sono le città più care

L’analisi è stata svolta tenendo conto dei dati Istat (Istituto Nazionale di Ricerca) e il risultato ha portato a stilare classifiche tenendo conto di alcuni aspetti, quali cibo e acque, ristorazione, alberghi e servizi turistici.

Per quanto riguarda la classifica di città in cui si spende di più in acqua, al primo posto figura Catania, la splendida città sicula posta alle pendici dell’Etna. Qui l’inflazione è arrivata al 16,4% rispetto alla media nazionale di +1,85%. Al secondo posto troviamo Bolzano, nonostante sia stata inserita nella classifica delle città dove si vive meglio in Italia.

Se si tiene conto dell’istruzione primaria, il rincaro più alto si è avuto nella città di Ancona, dove si paga il 12,1% in più rispetto all’anno precedente per i servizi dedicati all’infanzia. Al secondo posto troviamo Como, seguita da Bergamo, Firenze e Benevento.

Le altre classifiche dei rincari

Il mondo della ristorazione è uno dei settori più colpiti dal rincaro di luce e gas. Pertanto, a sua volta anche in questo ambiente ci sono stati aumenti. Cosenza risulta essere la città dove si spende di più nella ristorazione, segue Palermo al secondo posto. Al terzo posto c’è Verona, la città dell’amore, meta gettonatissima da parte di turisti italiani e non.

Di conseguenza, anche il settore turistico ne ha risentito. Rispetto all’anno scorso i servizi dedicati all’alloggio costano più del 16% in più. Ma a Trapani l’inflazione è arrivata al 45,5%. Al secondo posto si trova Milano, in cui gli alberghi costano in media il 43,8% in più rispetto al 2021. Segue Venezia con un aumento del 34,2%.

