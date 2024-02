Ecco quanto vale la collezione di quadri della famiglia Agnelli

Tra i possedimenti della famiglia Agnelli ci sono società, ville, azioni ed anche una ricca collezione di opere d'arte. I quadri sono erano tra le passioni dell'Avvocato e, grazie al buon gusto della coppia Giovanni e Marella, la famiglia Agnelli ha accumulato negli anni una collezione dal valore (quasi) inestimabile.

La collezione di famiglia conta ben 400 opere. Ecco quanto vale secondo le stime degli esperti.

Quanto vale la collezione di quadri della famiglia Agnelli?

Giovanni Agnelli, morto nel 2003, e sua moglie Marella, scomparsa nel 2019, non hanno condiviso solo una bellissima storia d'amore, ma anche una passione per i quadri. Marito e moglie, dal primo all'ultimo giorno che hanno trascorso insieme, hanno collezionato tantissime opere d'arte, oltre 400, firmate da artisti di fama mondiale: da Picasso a Freud, passando per Gericault, Corot, Fontana, De Chirico e Schifano.

Sul finire degli anni Novanta, Agnelli e consorte hanno deciso di condividere con il popolo parte della collezione dei quadri di famiglia. Hanno ingaggiato l'architetto Renzo Piano e gli hanno chiesto di progettare uno "scrigno" sul tetto del Lingotto di Torino, sede della prima grande fabbrica della Fiat. E' qui che Giovanni e Marella, nel settembre del 2002, hanno inaugurato la Pinacoteca Agnelli, uno spazio museale di circa 400 metri quadrati.

La collezione esposta presenta pezzi di un certo valore, che vanno dal Settecento alla metà del Novecento. Matisse, Severini, Modigliani, Tiepolo, Canaletto, Picasso, Renoir e Manet: questi sono solo alcuni dei pittori che i coniugi Agnelli hanno deciso di esporre nella Pinacoteca. Altri, ovviamente, li hanno tenuti nelle loro dimore di New York, St.Moritz, Londra, Parigi e Alzi Pratu. Quanto vale, complessivamente, il tesoro accumulato collezionando opere d'arte? Secondo una stima degli esperti circa 2,5 miliardi di euro.

A chi appartiene oggi la collezione dei quadri degli Agnelli?

I quadri esposti nella Pinacoteca Agnelli sono stati scelti da Giovanni e Marella in persona. L'avvocato non ha mai nascosto la sua passione per l'arte, tanto da ribadire più volte l'importanza della creatività nella vita di ogni individuo. Alla sua morte, la moglie ha portato avanti la passione che condivideva con il coniuge. Quando anche lei è scomparsa, nel 2019, le opere sono state ereditate dalla figlia Margherita.

La donna, pur mantenendo attiva la Pinacoteca, ha deciso di distribuire gli alti quadri nelle sue tre residenze italiane. Nel 2004, dopo il decesso di Giovanni, la famiglia Agnelli ha stilato un elenco completo e dettagliato della collezione. Nelle oltre 400 opere d'arte sono presenti: dipinti, sculture e arazzi. Insieme all'inventario è stato stilato anche il valore di ogni pezzo, utile nel momento in cui Margherita decidesse di venderli. Insomma, i quadri rappresentano un altro immenso patrimonio degli Agnelli.