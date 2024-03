Antonino Cannavacciuolo: ecco quanto costa la colomba, le varie tipologie e dove comprarla

Ecco le nuove proposte culinarie per le festività pasquali da parte dello chef Antonino Cannavacciuolo. Quanto costa e quali sono le nuove special edition

La Pasqua è sempre più vicina e come ogni anno è d’obbligo mangiare durante le festività una colomba o un uovo di Pasqua. Ce ne sono di diversi tipi, dalla classica, a quella con i frutti rossi, da quelle senza glutine a quelle integrali e vegane.

Tra gli altri chef, anche Antonino Cannavacciuolo sperimenta modi nuovi con cui farcire ed arricchire le colombe, per renderle sempre più gustose e raffinate. Quali sono le varie tipologie di Cannavacciuolo e quanto costa la colomba?

Sommario:

• La colomba artigianale dello chef Cannavacciuolo

• Quanto costa la colomba di Cannavacciuolo?

• Dove comprare la colomba di Cannavacciuolo

• Quanto può costare una colomba artigianale?

• Quanto costa l’uovo di pasqua di Cannavacciuolo?

La colomba artigianale dello chef Cannavacciuolo

Tra le tante novità di Cannavacciuolo la prima da prendere in considerazione è sicuramente l’alternativa per i vegani: una colomba vegana con cioccolato e arancia. Ma le novità continuano con le due special edition: la prima è la Colomba alla Melannurca Campana IGP e cioccolato bianco, la seconda è la colomba al limoncello, per chiunque volesse provare qualcosa di alternativo alla colomba classica.

Come è fatta la colomba classica

La dimensione standard è di 750 grammi e viene interamente prodotta nel Laboratorio artigianale di Antonino Cannavacciuolo, dove anche gli ingredienti vengono selezionati con estrema cura ed attenzione. Tra questi abbiamo:

• farina di frumento

• scorza d’ arancia candita a cubetti

• burro

• tuorlo d’uovo

• zucchero

• acqua

• lievito madre

• pasta di limone candito

• pasta di mandarino candito

• miele

• sale

• vaniglia in polvere

La colomba classica ha una dichiarazione nutrizionale di 100 gr ed una durata di circa 4 mesi (la data di scadenza è sempre e comunque indicata sulla confezione)

Quanto costa la colomba di Cannavacciuolo?

Sono diverse le tipologie di colombe in vendita e questi sono i loro prezzi:

• la colomba classica : 39.00 euro

• cioccolato e arancia: 45.00 euro

• colomba ai frutti rossi : 49.00 euro

• limoncello , glassa al cioccolato bianco e scorze di limone candito e cuore morbido farcito di crema al limoncello di Sorrento: 49.00 euro

• gianduia , caratterizzata dalla sua glassa al cioccolato gianduia e pepite di cioccolato al latte, cuore morbido e farcitura di gianduia: 49.00 euro

• melannurca e cioccolato bianco è l’ultima proposta dello chef è caratterizzata da cioccolato bianco e perle croccanti e cuore morbido con farcitura di cremoso al cioccolato bianco Pezzetti di Melannurca Campana IGP candita: 49.00 euro

• dolce vegano di Pasqua al cioccolato e arancia: 39.00 euro

Dove comprare la colomba di Cannavacciuolo

Tutte le Colombe che abbiamo visto sono disponibili nello shop online dello chef.

Inoltre il pagamento può essere effettuato anche a rate.

Quanto può costare una colomba artigianale?

I prezzi delle colombe artigianali variano da pasticceria a pasticciera; inoltre ciò che influisce sul prezzo è sicuramente lo chef che l’ha prodotta.

Le colombe artigianali classiche variano dai 20.00 ai 30.00 euro, mentre possono arrivare anche alla cifra di 50.00 euro se farcite con ingredienti ricercati e prodotte da uno chef stellato. La colomba classica di Cracco ad esempio costa 47.00 euro.

Quanto costa l’uovo di pasqua di Cannavacciuolo?

Oltre alle colombe, lo chef Cannavacciuolo, come altri chef in questo periodo dell’anno, sul suo shop online vende anche le uova di pasqua. Queste sono quelle in vendita: