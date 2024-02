Borsa tarocca o originale? I 3 trucchi infallibili per riconoscere una borsa falsa

Comprare una borsa di lusso usata o presso un rivenditore fisico oppure online diverso dalla boutique è un grosso rischio. Infatti, soprattutto sul web, ci sono moltissimi truffatori che vendono borse incredibilmente simili alle originali, ma false, a un prezzo alto.

Purtroppo, se un'offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è. Infatti, le borse di lusso costano molti soldi non solo perché sono prodotte da marchi di altissimo livello, ma anche e soprattutto perché sono realizzate con materiali di alta qualità, da artigiani specializzati che curano ogni aspetto della produzione.

Se stai pensando di acquistare una borsa di lusso ma hai paura di incappare in una truffa, esistono 3 trucchi infallibili per capire se una borsa è falsa oppure originale. Ecco quali sono.

1. Come capire se una borsa è tarocca? 2. Quali sono i trucchi per riconoscere una borsa falsa? 3. Come capire se una borsa Bulgari o Chanel è originale?

Come capire se una borsa è tarocca?

Saper riconoscere un falso da una borsa originale è molto utile per riuscire ad evitare truffe e non rischiare di sprecare il proprio denaro. Tuttavia, non è così facile come sembra.

Infatti, i falsari sono diventati sempre più bravi e in qualche caso è quasi impossibile riconoscere una borsa tarocca dal corrispettivo originale.

Una cosa è certa: il canale di vendita è molto importante. Infatti, è impossibile trovare borse di lusso originali su siti di rivendita come Temu, Wish o Aliexpress. Diverso, invece, è il caso dell'usato dove si possono trovare delle vere e proprie chicche a un prezzo conveniente.

Per capire se una borsa è tarocca, bisogna affinare lo sguardo e concentrarsi sulla manifattura. Se effettuate l'acquisto dal vivo, controllate attentamente la borsa. Se, invece, state comprando online, chiedete quante più informazioni e immagini possibili della borsa. Se il venditore non risponde oppure è evasivo, è probabile che stia cercando di truffarvi.

Quali sono i trucchi per riconoscere una borsa falsa? I 3 metodi infallibili

Riconoscere una borsa falsa può essere molto difficile, ma non impossibile. Infatti, esistono alcuni trucchi da usare per evitare eventuali truffe. Ecco quali sono:

1. Controlla attentamente la borsa

La prima cosa da fare quando non si è certi che una borsa sia originale è controllarla attentamente. Infatti, solitamente le borse di lusso sono realizzate in vera pelle mentre quelle tarocche sono fatte con materiali di scarsa qualità, solitamente plastica.

Anche nel caso in cui l'originale non sia di pelle, solitamente al tatto è possibile percepire la qualità dei materiali.

È importante controllare attentamente anche le cuciture della borsa: se ci sono fili tirati, mancano le doppie cuciture agli angoli e le rifiniture non sono curate è molto probabile che la borsa sia falsa.

Infine, date un'occhiata al logo. Se ha un'aspetto insolito, è posizionato senza cura, oppure si interrompe all'improvviso in corrispondenza delle cuciture (nel caso delle borse con fantasia monogram), la borsa è sicuramente un falso.

2. Verifica i codici di autenticità

Ogni borsa di lusso è abbinata a un codice di autenticità unico, che i brand hanno introdotto appositamente per evitare le truffe.

Se la borsa non presenta alcun codice sull'etichetta o sul cartellino, è sicuramente falsa. Se, invece, ne ha uno, verificate che corrisponda alla vostra borsa con una ricerca sul web.

3. Chiedi la custodia originale

L'ultima cosa a cui fare attenzione è la custodia in cui è confezionata la borsa. Infatti, le borse di lusso originali sono sempre riposte in una bella scatola che reca il nome del brand, solitamente realizzata in materiali solidi. Inoltre, la borsa è sempre riposta in una dust bag, anch'essa brandizzata.

Se la borsa è riposta in un incarto anonimo o nella plastica, molto probabilmente è falsa.

Anche nel caso in cui compriate usato, chiedete sempre la confezione originale e il certificato di autenticità. Infatti, chi non ha intenzione di truffarvi probabilmente ha conservato almeno una parte della custodia.

Come capire se una borsa Bulgari o Chanel è originale?

Esiste un ultimo metodo per capire se una borsa di marca, ad esempio una Bulgari o una Chanel, è falsa: farla autenticare.

Tutte le boutique di marchi di lusso, infatti, offrono un servizio di autenticazione dei loro prodotti: un esperto esamina attentamente la borsa e in pochissimo tempo saprà dire se si tratta di un falso oppure no.

Anche Vinted, per evitare le truffe, offre questo servizio ai suoi clienti.

Infine, persino l'intelligenza artificiale si sta muovendo in questa direzione: è il caso della startup statunitense Entroupy, che offre valutazioni delle borse tramite un'app per lo smartphone e un mini scanner che arriva in affitto a casa, con cui analizzare la borsa. Una volta passata con lo scanner, le foto della borsa vanno caricate sull'app perché l'intelligenza artificiale possa valutarne l'autenticità.