Come riconoscere un gioiello Tiffany originale: 5 regole da seguire per non sbagliare

La gioielleria Tiffany è ad oggi una delle più apprezzate al mondo, con numerosi preziosi considerati iconici. Non mancano però gioielli falsi. Come riconoscere l'originale?

La gioielleria Tiffany costituisce uno dei brand di preziosi più famosi, capace di trasformare in realtà i desideri femminili. Quasi tutti, infatti, sognano di ricevere un anello di fidanzamento o l'iconico braccialetto con il cuore.

Tuttavia, spesso vengono messe in commercio dei prodotti falsi che sembrano ricordare alla perfezione i gioielli certificati. Per fortuna è possibile seguire una serie di accortezze per riconoscere il gioiello originale.

Ecco le 5 regole da tenere in considerazione per non sbagliarvi!

Come si capisce se un Tiffany è originale? 5 regole da seguire

I gioielli Tiffany, realizzati in argento, sono uno dei regali più desiderati e apprezzati dalle donne. Tra i più gettonati spiccano i preziosi della collezione "Please Return to Tiffany".

Ma come riconoscere un gioiello Tiffany originale? Ecco le 5 regole da seguire, dalla più comune alla più suggestiva.

5. Selezionare il giusto punto vendita

La prima regola da rispettare per essere certi di acquistare e riconoscere un gioiello Tiffany originale è diffidare dei siti specializzati. Un gioiello dell'omonimo brand, infatti, può essere generalmente acquistato in 2 modi:

• negli appositi store Tiffany , che in Italia sono solo 4 (Bologna, Roma, Milano e Firenze)

• sul sito ufficiale di Tiffany

Infatti, è importante tenere in considerazione che Tiffany non ha rivenditori e i suoi gioielli possono essere comprati solo dall'azienda stessa.

4. Argento Tiffany

L'argento di un gioiello Tiffany originale è caratterizzato da un elemento che lo rende unico e distinguibile. Infatti, si compone di una patina che non lo rende particolarmente lucente.

Inoltre, l'argento Tiffany dopo poco tempo, soprattutto se a contatto frequente con l'acqua, tende ad opacizzarsi e lo smalto che ricopre il gioiello si consuma.

3. Scritta "Return to Tiffany"

La linea più conosciuta del brand è "Please Return to Tiffany", che ha come simbolo l'iconico cuore con la relativa scritta. Per riconoscere il gioiello originale è necessario fare attenzione al retro, su cui è inciso in maiuscolo il nome del brand.

Inoltre, la scritta "Please Return to" disegna un piccolo arco nella parte alta del cuore ed è più piccola rispetto al nome del brand. Se sembra che la scritta "Tiffany & Co" entri a stento nel cuore o se i caratteri sono poco definiti, potreste trovarvi davanti a un falso.

2. Chiusura di Tiffany

La chiusura di un gioiello Tiffany originale può essere di due diverse forme:

1. chiusura a "T", con un bastoncino che si incastra all'interno di un anello 2. chiusura a moschettone, cioè un piccolo gancio generalmente considerato più sicuro e pratico

Le chiusure a "T" con anelli piccoli o bastoncini troppo lunghi presuppongono la presenza di un gioiello falso.

1. Scatola originale Tiffany

La regola più suggestiva per riconoscere un gioiello Tiffany è sicuramente quella di controllare la scatola in cui è contenuto il prezioso. Ecco alcune delle sue caratteristiche:

• colore verde acqua , anche chiamato "Blue Tiffany"

• di forma quadrata

• contenete una bustina quadrata dello stesso colore

Quando si ha a che fare con gioielli di piccole dimensioni la busta ha un bottone a clip, mentre per i preziosi più grandi ci sono 2 laccetti laterali. Inoltre, la dimensione della busta ha una forma perfetta per entrare nella scatola, mentre spesso nei gioielli falsi sono più grandi.

È poi essenziale ricordare che i gioielli Tiffany non vengono mai venduti imbustati nel cellophane e nella scatola non ci sono mai certificati di originalità. L'unica garanzia che si ha comprando il gioiello è lo scontrino rilasciato in fase di acquisto.

