Pare che al calciatore argentino Lautaro Martinez Milano piaccia non soltanto calcisticamente. Il bomber sarebbe propenso a mettervi le sue radici: infatti la bellissima fidanzata Agustina Gandolfo ha aperto un elegante ristorante. Si chiama Coraje - che vuol dire "coraggio" - e si trova nel cuore del quartiere Brera, in via Marco Formentini. E c'è chi dice di aver visto proprio il calciatore darsi da fare tra cucina, sala e ordinazioni. Abbiamo dato un'occhiata al menù e ai prezzi, per i più curiosi non resta che provare!

Menù e prezzi del Coraje

Agustina Gandolfo, 27 anni e quasi un milione di follower su Instagram, mamma di Nina, ama la cucina che profuma di salute e, nel suo Coraje, ha voluto sposare i sapori mediterranei con quelli sudamericani, per un risultato decisamente healthy (senza rinunciare al gusto). “La filosofia del locale è il connubio di culture che condividono moltissimo, a partire dalla passione per la convivialità e per i sapori genuini”, si legge sulla homepage del sito.

Ma quindi che cosa si mangia al ristorante Coraje? Pancake, per esempio! Fatti, però, con farina d’avena e topping che non fanno male alla salute (ma golosissimi!). Nel menù non mancano nemmeno le bruschette, di terra di mare o vegetariana. E che dire del risotto Coraje con estratto alla barbabietola, fonduta di parmigiano e foglia oro? Un menù elettrizzante, che soddisfa tutti i gusti in ogni momento della giornata con ingredienti senza zuccheri artificiali, conservanti o additivi. “Tutti i nostri piatti si ispirano alla tradizione della terra del fuoco combinandosi sapientemente con la cucina mediterranea e dando vita ai sapori più rinomati della tradizione partenopea”, si legge ancora sul concept del sito ufficiale del ristorante.

Per pranzo, si passa da antipasti come il pata negra accompagnato con pane tostato, capperi sotto aceto e crema dello chef, a secondi piatti a base di carne come il diaframma argentino con patate al forno e verdure grigliate. Non mancano le opzioni vegetariane con, per esempio, una bella (e certamente buona!) veggie bowl a base di quinoa, cavolo nero, broccolo romanesco, ceci, cavolini id Bruxelles, patata americana e maionese di sesamo.

Dominatori della cena sono invece moltissimi piatti davvero sfiziosi come gli ziti con genovese di tonno e tartare di pinna gialla, la guancia cotta a bassa temperatura al malbec, servita con asparagi al burro salato e polvere di patanegra e la cotoletta di manzo argentino impanata.

Per quanto riguarda i dolci, il tortino caldo di dulce de leche, popolarissimo nella pasticceria sudamericana, convive con la pastiera napoletana, specialità dello chef del ristorante, Domenico Paesano.

Ma quanto costa? I prezzi del ristorante sono perfettamente in linea con quelli dei migliori bistrot presenti in terra milanese. Si va dai 10 ai 20 euro per gli antipasti e i primi piatti, dai 20 ai 40 euro per i secondi. I dolci e i cocktail, invece, si aggirano intorno ai 10 euro.

Leggi anche: Villa Crespi: ecco quanto costa una cena da Cannavacciuolo

Lo chef del ristorante di Lautaro e Agustina

La cucina del Coraje Restaurant è in mano a Domenico Paesano, chef privato di moltissimi calciatori di Serie A tra cui, naturalmente, Lautaro. La città meneghina si arricchisce così dell’esperienza offerta dallo chef grazie al suo menù fusion, che propone alcuni dei sapori più rinomati della tradizione partenopea.

Gli orari di apertura e come si prenota

Il nuovo ristorante resterà aperto dalle 8.00 alle 23.30 no stop dal martedì al sabato e dalle 10.00 alle 16.00 la domenica: dalla colazione al pranzo, fino all’aperitivo e alla cena.

Per prenotare potete chiamare telefonicamente lo 02 84542968, oppure inviare un’e-mail a prenotazioni@corajerestaurant.com. E, se volete organizzare una festa, una cena di gala, una semplice degustazione o una cena di lavoro, il salotto ospita piccoli e grandi eventi fino a 100 persone. Una location dall’atmosfera ricercata ma allo stesso tempo familiare, con ambienti avvolgenti e perfettamente in sintonia con la personalità spiccatamente femminile di Agustina Gandolfo.