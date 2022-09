La passione della regina Elisabetta per i suoi cani è nota a moltissimi, ma quanto costano i corgi e cosa li caratterizza? Scopriamolo insieme.

Le curiosità sulla regina sono tante e una di queste riguarda i corgi, cani a cui lei teneva molto e che l’hanno accompagnata per anni fino alla morte. Questa razza è molto particolare e se qualcuno volesse comprarne un cucciolo dovrebbe prima essere a conoscenza di vari aspetti che lo riguardano, dalle caratteristiche caratteriali al prezzo, con o senza pedigree.

Senza dubbio sono adorabili, intelligenti e simpatici. Vediamo dunque quanto costa un corgi e come mai la sovrana del Regno Unito li amasse tanto.

Quanto costa un cane di razza corgi e caratteristiche della razza

Partiamo subito col dire che il corgi è un cane di piccola taglia, con testa da volpe, zampe molto corte e coda che fino a pochi anni fa veniva tagliata ai cuccioli nei primi giorni di vita. Inoltre il pelo corto dell’animale richiede pochissime cure ed è caratterizzato da un colore fulvo, che va dai toni del rosso a quelli del nero focato.

L’origine della razza è quella di cane da lavoro, infatti veniva utilizzato soprattutto come pastore di vacche, la cui caratteristica era quella di mordere i garretti dei bovini per poterli guidare. Sono dunque animali molto intelligenti, ma anche ideali come cani di compagnia date le ridotte dimensioni e il carattere curioso e vivace.

Il prezzo di questi adorabili cani può variare, ma sappiamo che in genere un corgi con pedigree costa dai 1.500 ai 2.500 euro, mentre se si volesse acquistare questo cane da cucciolo e senza pedigree partiamo da un prezzo base di 900 euro, fino ad un massimo di 1.300 euro circa. Un costo nella media tra i cani di razza che non ha nulla a che fare con le cifre capogire da sborsare per avere i cani più costosi del mondo.

Quanti cani aveva la regina Elisabetta e come si chiamano

Come abbiamo menzionato precedentemente, la fama di questi cani si rifà soprattutto al loro rapporto con la Regina Elisabetta II, la quale ne ha posseduti più di 30 nel corso della sua vita.

Il primo corgi, Susan, l’ha ricevuto in un’occasione speciale, il suo diciottesimo compleanno, ma possiamo elencare anche altri nomi dei suoi cani: Bee, Honey, Pickles, Brandy, Berry, Chipper, Piper, ecc. Non si sa con certezza perché la sovrana amasse così tanto questi cani ma quello che è certo è che ha sempre dimostrato un profondo rispetto e affetto verso questa razza, infatti nel 1947 ha addirittura deciso di portare il suo primo corgi in viaggio di nozze con il Principe Filippo.

Un’altra curiosità è che i corgi reali hanno un loro chef personale e sappiamo inoltre che c’è anche un cimitero reale dove sono seppelliti i cani della regina. Nel 2015 la sovrana ha preso la decisione di non allevare più corgi proprio perché non voleva lasciarli soli dopo la sua morte, dando l’addio al suo ultimo corgi, Willow, nel 2018 e al dorgi Vulcan nel 2020, mentre è ancora in vita il dorgi Candy.