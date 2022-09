Si chiama “o miraculo" e vuole omaggiare il patrono della città, San Gennaro. In migliaia pronti ad acquistarlo nonostante il prezzo record. Al via le prenotazioni!

Quanto si è disposti a spendere per assaporare il cornetto più esclusivo di sempre? La nuova ricetta partenopea promette di essere davvero gustosa e celebra il patrono di Napoli, di cui ogni anno si festeggia il rito dello "scioglimento del sangue”. Si tratta del cornetto più costoso al mondo e per averlo ci si dovrà mettere in fila: sarà disponibile in edizione limitata, previa prenotazione.

Ma soltanto 40 fortunati riusciranno a gustare il sapore inebriante di questo pazzesco cornetto ideato dal pluripremiato pasticcere Rocco Cannavino. Ma chi vuole essere uno dei fortunati assaggiatori dovrà mettere mano al portafoglio.

Ecco quanto costa il cornetto più caro al mondo e dove trovarlo

Liquirizia calabra e lamponi selvatici sono alcuni dei preziosi ingredienti della brioche ideata dallo chef Cannavino, napoletano doc, che si è guadagnato il titolo di "cornetto più costoso del mondo”. Un dolce prelibato in edizione limitata realizzato con ingredienti d'eccellenza e ideato per celebrare San Gennaro, patrono del capoluogo partenopeo.

La nuova ricetta si va ad aggiungere al lungo elenco di prelibatezze da gustare a Napoli, sia dolci che salate. Lo chef che lo ha inventato lo ha chiamato “O miraculo” alludendo per l’appunto al miracolo di San Gennaro che si celebra ogni 19 settembre. A completare l’esperienza enogastronomica contribuirà anche il packaging, un pezzo da collezione raffigurante il tesoro del Santo realizzato a mano dall’artigiano Salvatore Imbimbo. Con queste parole lo chef ha descritto la sua ultima “creazione”:

"Il colore rosso dei lamponi selvatici ricorda il sangue del Santo, la polvere di liquirizia calabra per le sue origini natali, le scaglie d’oro rappresentano il tesoro del patrono, e infine il nome del prodotto che richiama il miracolo che avviene proprio ogni 19 settembre."

Ma quanto costa il cornetto dei record? I 40 fortunati che riusciranno a gustarlo (eh sì, ne saranno prodotti solo 40 pezzi) dovranno sborsare ben 25 euro. Non male per una prima colazione, vero?

Dove comprarlo

Il cornetto più caro al mondo si potrà acquistare soltanto il 19 settembre - in occasione della celebrazione del miracolo di San Gennaro - nei Lab store “Zio Rocco” a questi indirizzi:

vico Polveriera 27, Napoli

via Roma 161 a Pomigliano D’arco

Le prenotazioni sono aperte!

Leggi anche: La pizza di Briatore non la più costosa al mondo. Ecco le pizze da record