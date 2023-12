Da Beyoncé a Chiara Ferragni, ecco cosa si regalano a Natale i vip: i 5 regali più curiosi

Vi siete mai domandati cosa si regalano i vip a Natale? Una cosa è certa: non badano a spese. Ecco la classifica dei 7 regali più strani (e soprattutto costosi).

La corsa ai regali di Natale continua e anche le celebrità, come tutti noi, staranno pensando a qualche idea con cui stupire i loro cari.

Tuttavia, quando si tratta dei vip, "stupire" è dire poco. Infatti, è risaputo non badino a spese per fare a figli, consorti e amici regali da sogno, a volte così bizzarri da essere incredibili.

Ecco i regali più particolari e i più costosi che i vip hanno fatto o ricevuto per Natale.

Cosa si regalano i vip a Natale? I regali più curiosi che le celebrità hanno fatto o ricevuto negli anni

Se c'è una cosa che i vip sanno fare, è attirare l'attenzione con il loro stile di vita fuori dal comune. Questo è vero anche a Natale, quando arriva il momento di scegliere il regalo perfetto per fare felici i propri cari.

Le celebrità sono molto brave a esaudire i desideri delle persone che amano perché non solo hanno a disposizione budget da capogiro ma anche perché per loro nessuna idea è irrealizzabile.

Ecco i 5 regali più particolari che i vip si sono scambiati a Natale.

1. Kim Kardashian ha realizzato il desiderio della figlia regalandole una giacca molto speciale

La figlia di Kim Kardashian e Kanye West, la giovane North, non scorderà mai l'incredibile regalo di Natale che ha ricevuto nel 2019. Sua madre Kim, infatti, ha voluto realizzare uno dei più grandi sogni della bambina, che è una grande fan della musica di Michael Jackson.

Kim Kardashian ha fatto trovare sotto l'albero alla figlia una giacca appartenuta al leggendario cantante Michael Jackson, acquistata all'asta per 65.000 dollari. La giacca, nera e tempestata di diamanti, è stata indossata dal cantante in occasione del 65esimo compleanno di Elizabeth Taylor.

2. Quando Angelina Jolie ha regalato una cascata a Brad Pitt

Nel 2012, Angelina Jolie decise di fare all'ormai ex marito Brad Pitt un regalo speciale. Ingaggiò il designer preferito dell'attore, Frank Lloyd Wright, perché realizzasse una vera e propria cascata nel giardino della loro casa in California.

Si tratta di un regalo a dir poco particolare, che è costato migliaia e migliaia di dollari. L'attrice, tuttavia, è famosa per i suoi regali incredibili. Tutti ricorderanno l'assurdo regalo che fece sempre a Brad Pitt per il suo 50esimo compleanno: un'isola privata a forma di cuore.

3. Kevin Hart ha regalato alla sua famiglia una stazione sciistica in giardino

Ogni anno, la famiglia di Kevin Hart passa il Natale ad Aspen, in Colorado, a sciare e rilassarsi sulla neve. Nel 2017, tuttavia, la famiglia Hart ha dovuto rinunciare al viaggio per via di alcuni impegni.

L'attore, quindi, ha avuto un'idea per far sorridere i suoi cari durante le feste: ha fatto allestire una vera e propria stazione sciistica nel giardino della sua casa a Malibù, con tanto di piste e uno chalet del tutto somigliante a quello in cui di solito soggiornano ad Aspen.

4. John Legend ha stupito la moglie con una forma di parmigiano reggiano

La moglie di John Legend, la modella Chrissy Taigen, è una grande appassionata di buon cibo. Per questo motivo, nel 2015, John Legend ha pensato a un regalo un po' strano, ma sicuramente costoso.

Per Natale, il cantante ha regalato alla moglie una gigantesca forma di parmigiano reggiano. Chrissy ha adorato il regalo e, infatti, ha subito pubblicato su Instagram una foto della forma di formaggio scrivendo "Il sogno di una vita".

5. Lady Gaga ha ricevuto un cavallo bianco

Sempre nel 2015, Lady Gaga ha ricevuto un regalo molto particolare dalla sua casa discografica. I suoi produttori, infatti, le hanno fatto recapitare per Natale un meraviglioso cavallo bianco, che la cantante ha chiamato Arabella.

Lady Gaga ha gradito il suo regalo talmente tanto che spesso si è fatta vedere a cavallo per le strade di Malibù, dove abita da diversi anni. Lady Gaga era molto affezionata al suo cavallo bianco ma, purtroppo, nel 2019, Arabella è deceduta.

La classifica dei 5 regali più costosi che le star si sono scambiate a Natale

Non è raro che le celebrità spendano milioni di dollari per il regalo di Natale perfetto, magari personalizzato, con cui lasciare a bocca aperta le persone che amano.

In fin dei conti, non è facile stupire qualcuno che ha già tutto ma le star spesso risolvono il problema sborsando cifre da capogiro per oggetti incredibili.

Ecco la classifica dei 5 regali più costosi che i vip hanno ricevuto o fatto a Natale.

1. Justin Bieber ha ricevuto un jet provato per Natale

Nel 2014, Justin Bieber ha ricevuto un regalo a dir poco incredibile per Natale. La pop star, infatti, ha "scartato" un nuovo jet privato con interni lussuosi e sedili in pelle.

TMZ ha stimato che il valore del jet di Bieber si aggiri intorno ai 60 milioni di dollari, milione più, milione meno.

2. Beyoncé e il regalo di Natale da 2 milioni di dollari che ha fatto a Jay Z

Nel Natale 2010, Beyoncé decise di sorprendere il marito con un regalo di Natale da sogno.

La cantante, infatti, ha fatto trovare sotto l'albero al marito una Bugatti Grand Sport del valore di 2 milioni di dollari.

3. L'orologio da mezzo milione di dollari che Victoria Beckham ha regalato al marito

Victoria Beckham non bada certo a spese quando si tratta di fare un regalo alla sua famiglia. Nel 2009, infatti, l'ex membro delle Spice Girls ha speso più di un milione di dollari in regali di Natale.

Tra questi, ce n'era uno molto speciale per suo marito, l'ex calciatore David Beckham. Victoria gli ha regalato un Rolex Gmt Ice del valore di 400.000 dollari.

4. I regali incredibili di Kanye West a Kim Kardashian

Nel Natale 2017, il multimilionario Kanye West ha pensato a un regalo molto particolare per l'ex moglie Kim Kardashian.

Le ha fatto trovare sotto l'albero un cesto che conteneva un peluche di Topolino, delle cuffiette Apple, un paio di calzini Adidas, un buono Amazon e uno Netflix. Un regalo apparentemente comune, che però nascondeva una sorpresa. in un'altra scatola, infatti, erano contenute le prove di acquisto dei titoli azionari di quelle aziende (Disney, Apple, Adidas, Amazon e Netflix) per un valore di 200.000 dollari.

Nel 2013, invece, Kanye ha stupito l'ex moglie con una vera opera d'arte: una borsa Birkin di Hérmes dipinta a mano dall'artista George Condo, un pezzo unico del valore di oltre 40.000 dollari.

5. Lo splendido regalo di Chiara Ferragni a Fedez

Chiara Ferragni e Fedez si scambiano ogni anno regali meravigliosi. Tra questi, uno in particolare ha lasciato a bocca aperta i fan dell'influencer e del rapper.

Nel 2018, Chiara Ferragni ha regalato al marito Fedez un anello di Cartier in oro bianco e diamanti del valore di 10.700 euro.