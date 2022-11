Costantino della Gherardesca, ecco quanto guadagna il noto conduttore di Pechino Express

Tutti conosciamo Costantino della Gherardesca come amabile showman e presentatore televisivo, ma pochi conoscono la biografia del conduttore "dal sangue blu".

Parliamo infatti di uno dei pochi conduttori televisivi nazionali discendenti da una stirpe aristocratica che ha, tra i suoi avi, personalità entrate addirittura nella storia della Letteratura italiana.

Nonostante le sue origini nobili, ha costruito la sua carriera televisiva con grande costanza e professionalità, fino a diventare uno dei più apprezzati nel panorama televisivo nazionale.

Una posizione di tutto rispetto, che gli ha permesso di arrivare a importanti cachet, come l'ultimo come presentatore di Pechino Express.

Ma vediamo prima la sua biografia.

Costantino della Gherardesca, biografia di uno showman dal sangue blu

All'anagrafe Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci, il noto presentatore TV nasce il 29 gennaio 1977, da Alvin Verecondi Scortecci e Costanza della Gherardesca (1939-2022), nobile toscana che ha tra i suoi antenati il celeberrimo conte Ugolino, protagonista del XXXII canto dell'Inferno di Dante Alighieri.

Riconosciuto dal padre solo nel 1982, porta fin dalla sua nascita il cognome della madre, e successivamente aggiungerà quello paterno. Non si hanno ulteriori notizie sulla sua vita tra il 1977 e inizi anni 2000, quando entra nel mondo dello spettacolo poco dopo aver conseguito la laurea in filosofia al King's College London.

Il suo primo lavoro televisivo è nel 2021, con Chiambretti c'è (RAI 2). Nel frattempo collabora col quotidiano l'Indipendente, per la rubrica Bile Blu, e col sito web Dagospia.

Sempre con Piero Chiambretti prende parte a Prontochiambretti (2003, LA7) e a Markette - Tutto fa brodo (2004-2007, LA7), mettendo in scena personaggi e parodie varie, da Maga Maghella all'omosessuologo Kinsey.

Nel 2006 passa a Colorado Cafè (Italia 1) e continua a collaborare con altre testate (Rolling Stone, Videodrome...), fino ad arrivare a partecipare nel 2008 come opinionista per L'isola dei famosi (RAI 2) e Ciao Darwin (Canale 5).

Costantino della Gherardesca, da partecipante a conduttore: la svolta

Tra le sue prime conduzioni televisive abbiamo Dispenser (Rai Radio 2, 2008), mentre per la televisione affianca la top model Eva Riccobono in Eva, una trasmissione a divulgazione scientifica, nel 2012.

Nello stesso anno la sua carriera ha una svolta. In autunno partecipa alla prima stagione di Pechino Express, il noto realità game di RAI 2. Vi partecipa assieme al nipote Gherardo Fedrigo Gaetani Dell'Aquila D'Aragona, detto Barù, e si classificano insieme al terzo posto.

L'anno dopo Costantino diventa il nuovo conduttore, e lo rimane per tutte le edizioni successive.

Da lì in avanti sarà solo conduttore, per molti altri programmi, da Boss in incognito (2014, RAI 2), a Hair - Sfida all'ultimo taglio (Real Time, 2015), fino ad arrivare ad oggi, con Quattro matrimoni (2021, Sky). E ovviamente con Pechino Express, alla sua decima stagione.

Costantino della Gherardesca, ecco quanto guadagna il noto conduttore di Pechino Express

Difficile stabilire il patrimonio di Costantino della Gherardesca, anche se è indubbio che i suoi cachet non siano decisamente così bassi, con un curriculum importante come suo.

Lo stesso Costantino della Gherardesca non ha mai nascosto il suo rapporto con i soldi e i suoi guadagni. Nel 2015 racconta che, nonostante il successo del programma Hair, non guadagnava a sufficienza:

“[...] non guadagno abbastanza e non ho i comfort che i presentatori avevano prima della crisi. Al momento la situazione è troppo precaria e devo concentrarmi sul lavoro, non è il momento”

Anni dopo torna sull'argomento, anche se con maggior autoironia, e cita il fatto che sua madre avrebbe voluto che studiasse Economia e Commercio, invece di studiare Filosofia.

“Io, che sono povero, amo il lusso e il benessere. Avrei dovuto pensare ai soldi, così oggi sarei benestante e non un povero disgraziato”.

Costantino della Gherardesca, il suo cachet per Pechino Express potrebbe superare quello di Filiberto

In molti hanno riso davanti al "desiderio" di Costantino, scritto e lanciato su una lanterna cinese durante la settima puntata della sesta edizione di Pechino Express.

"Voglio più soldi di Antonella Clerici."

Una battua che ha suscitato ironia e ilarità sui social, anche perché, stando ad alcuni rumors, parliamo di una delle conduttrici RAI più pagate di sempre, con oltre 1,5 milioni di euro all'anno.

Va detto che lo stesso Costantino non se la passa malissimo. Sembra che il suo cachet per Pechino Express sia più alto di quello di Emanuele Filiberto, primo presentatore di Pechino Express, nel 2014. All'epoca il principe di Casa Savoia prendeva 10.000 euro a puntata, e sembra che per Costantino il compenso per la decima stagione sia migliore di quello di Filiberto.

E constatando che sono previste ben 10 puntate, probabilmente in onda per la primavera 2023, il calcolo è abbastanza facile.

