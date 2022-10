Andrea Crisanti, microbiologo direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia di Padova, è divenuto noto durante l'emergenza covid. Dopo la grande popolarità, dovuta alle comparse telesivise, interviste, analisi e previsioni, talvolta molto dibattute, sull'andamento dell'epidemia, Crisanti ha deciso di candidarsi alle elezioni politiche con il Partito Democratico.



Il professore è stato successivamente eletto in Senato per la circoscrizione estero, e nelle ultime ore si è parlato di lui per una vicenda relativa allo stipendio che il microbiologo preferirebbe percepire.



Ecco cosa è successo.

Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore: ecco quanto guadagna

Crisanti durante la campagna elettorale aveva deciso di mettersi in aspettativa con stipendio rispetto al suo ruolo di Direttore del laboratorio di microbiologia di Padova.

Una volta eletto però, data l'impossibilità di cumulare due buste paga, il professore ha preferito rinunciare allo stipendio da senatore per continuare a percepire quello da Direttore del laboratorio, per una questione, come da lui spiegato, di continuità contributiva e non di importo, essendo le due cifre non molto diverse.

Queste le parole con cui Crisanti ha spiegato la vicenda:

Dovendo scegliere, ho deciso di mantenere la retribuzione che percepisco dall’Università di Padova, in qualità di direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia. Dopo l’elezione mi sono messo in aspettativa, ma con stipendio, e allora non potendo ovviamente cumulare due buste paga sono stato chiamato a scegliere tra quella da senatore e quella da specialista. Ho optato per quest’ultima, per motivi contributivi. Non cambia molto come importo ma per la pensione conveniva. È una cosa legittima, consentita dalla legge. Me l’hanno consigliato in Senato. Lo fanno già molti magistrati, non c’è nulla di nuovo.

Non essendo noto lo stipendio percepito per il suo lavoro all'Università di Padova, ma essendo pubblico lo stipendio da senatore, che in Italia è di circa 14.634,89 euro netti al mese, è ipotizzabile che Crisanti percepisca per il suo lavoro di medico e professore una cifra tra i 15mila e i 20mila euro netti al mese.

L'Università di Padova non ci sta

A contestare la scelta del Professor Crisanti è stata però la stessa Università di Padova, che in una nota si è detta contraria a retribuire il Professore visto il venir meno del suo impegno medico e professionale.



Questa la nota dell'Università:

"Venendo meno l’impegno medico e professionale a favore dell’Azienda Ospedale Università di Padova, si preclude di conseguenza ogni impegno economico da parte della stessa Azienda. Risorse che non solo la legge, ma anche l’opportunità e l’etica, vogliono impiegate nel retribuire coloro che garantiscono una effettiva attività per erogare servizi ai pazienti dell’ospedale padovano."

