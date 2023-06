Cristiano Malgioglio, ecco dove vive il paroliere e com'è la sua casa

Cristiano Malgioglio non è soltanto un cantante, ma un vero e proprio showman. Il paroliere, grazie alla battuta sempre pronta, è in grado di portare avanti un programma senza aver bisogno di una spalla. Vediamo dove vive e com'è la sua casa.

Cristiano Malgioglio: dove vive il paroliere?

Classe 1945, Cristiano Malgioglio è nato il 23 aprile a Ramacca, in provincia di Catania. Grazie alle sue doti artistiche, ha lasciato ben presto la sua Sicilia e ha sfondato nel mondo della musica. Oggi vive a Milano, in un bellissimo appartamento situato in centro. Paroliere di grandi artisti come Milva, Mina, Raffaella Carrà, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Pupo e Amanda Lear, ha scritto brani che hanno fatto la storia della discografia italiana.

Da Amo a Gelato al cioccolato, passando per Chi (Mi darà), Ciao cara come stai?, Soli noi, L’amore mi morde mi vuole, L’importante è finire, Ancora, ancora, ancora e Cocktail d’amore: queste sono solo alcune delle canzoni scritte da Malgioglio e portate in scena da altri artisti. Oltre alla carriera da paroliere, negli ultimi anni Cristiano è diventato anche un personaggio della televisione. Diversi i programmi che gli hanno donato nuova linfa vitale, come: Grande Fratello Vip, Tale e Quale Show e Amici di Maria De Filippi.

Ecco com'è la casa di Cristiano Malgioglio

Tornando a dove vive Cristiano Malgioglio, sappiate che la sua casa rispecchia pienamente la sua personalità estrosa. Il paroliere abita, neanche a dirlo, nella zona più Vip di Milano, il centro. La sua dimora vanta un salone spazioso, con un grande tavolo di marmo e un divano bianco.

Il salone, neanche a dirlo, vede esposti i premi e i cimeli collezionati nel corso della sua lunga carriera. C'è perfino un angolo bar per accogliere al meglio i suoi ospiti, con cocktail preparati dallo stesso Cristiano.

Nella casa di una personalità egocentrica non possono mancare quadri che raffigurano la propria immagine. Malgioglio è ritratto in ogni angolo del suo appartamento, ma ci sono anche fotografie che lo immortalano con personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

La sala da pranzo presenta un grande tavolo bianco e diverse foto che ritraggono il paroliere con l'adorata mamma. Per quanto riguarda l'arredamento, i mobili sono tutti bianchi.

Che dire, infine, della camera da letto? Super moderna, vede due abat-jour molto particolari sospese sopra ai comodini. La casa della Zia Malgy è davvero estrosa, ma nulla sembra lasciato al caso.