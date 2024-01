Crociera di Sanremo 2024 con Tedua e il ritorno di Gigi Dag: quanto costa

Il direttore artistico e presentatore di Sanremo 2024 Amadeus ha annunciato che saranno il rapper Tedua, Bob Sinclair, Bresh e il dj Gigi D’Agostino, che tornerà sulle scene dopo molto tempo, a esibirsi sul palco galleggiante della nave da crociera Costa Smeralda, pronta a salpare al largo delle coste della cittadina che ospita il Festival della Canzone Italiana dal 6 al 10 febbraio 2024.

In molti vorrebbero assistere a questo spettacolo unico, ma quanto costa salire a bordo della crociera di Sanremo 2024?

Naturalmente, i prezzi variano a seconda dell'esperienza preferita dal singolo passeggero: scopriamo insieme quali sono i costi e cosa prevede l'esperienza a bordo della nave Costa Smeralda, la crociera del Festival di Sanremo 2024.

Crociera del Festival di Sanremo 2024: cos'è e come funziona

C'è chi preferisce acquistare un biglietto per il Festival di Sanremo 2024 e godersi la kermesse direttamente dalle poltrone del teatro Ariston, e chi invece preferisce partecipare alla crociera esclusiva organizzata in occasione di Sanremo 2024. Ma di cosa si tratta?

Mancano ormai poche settimane all’inizio della manifestazione canora più importante d’Italia e i biglietti per salire a bordo della nave Costa Smeralda stanno andando a ruba. Da alcuni anni, il Festival di Sanremo in collaborazione con il colosso della navigazione Costa Crociere organizza un viaggio molto speciale, che parte dal porto della città di Savona e arriva a Sanremo per seguire il Festival direttamente dal mare, insieme a ospiti speciali e performance inedite.

La crociera è parte integrante del Festival di Sanremo 2024 e infatti non mancheranno i collegamenti in diretta in cui il pubblico a casa e all’Ariston potrà assistere alle speciali performance dei cantanti ospiti a bordo della nave.

Si tratta sicuramente di un modo unico e diverso per godersi il Festival di Sanremo, rilassandosi con la tranquillità di una crociera ma divertendosi con la musica degli ospiti del Festival della Canzone Italiana. Il programma di viaggio è ricco e molto interessante e va da 5 a 9 giorni, in base al pacchetto scelto.

La vendita dei biglietti per la crociera di Sanremo è iniziata a dicembre 2023, ma a oggi ci sono ancora posti disponibili a bordo.

In cosa consiste la crociera del Festival di Sanremo 2024: l’itinerario

Costa Crociere ha spiegato in che cosa consiste la crociera-evento di Sanremo con una nota chiara e concisa. Ecco cosa hanno detto:

Ogni sera, per tutta la durata dell’evento musicale più atteso dell’anno, uno di questi grandi personaggi della musica italiana si esibirà nella splendida cornice della nave illuminata di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston, di cui sarà il prolungamento ideale sul mare, coinvolgendo il pubblico in vere e proprie feste.

Si tratta di un evento eccezionale e unico che riunisce su una nave da crociera diversi cantanti famosi e ospiti speciali del mondo dello spettacolo per permettere ai passeggeri di godersi un momento di relax e intrattenimento. Un’esperienza da fare se si è amanti dei viaggi in crociera o fan del Festival di Sanremo, ma anche se si è alla ricerca di un’avventura divertente e originale.

L’itinerario è breve: partenza da Savona, tappa a Villefranche per ammirare la splendida Costa Azzurra e poi Sanremo, dove la nave si fermerà a largo della città. Il programma, tuttavia, è fitto e non ci si annoierà nemmeno per un momento a bordo della Costa Smeralda.

Crociera del Festival di Sanremo 2024 a bordo della Costa Smeralda: programma e ospiti

Qual è il programma della crociera-evento di Sanremo 2024? Innanzitutto, le date da segnare sul calendario sono dal 3 all'11 febbraio, i giorni che corrispondono circa alla settimana nella quale andrà in onda, in diretta dalla città di Sanremo, il Festival della Canzone Italiana. Infatti, anche se la manifestazione canora dura solo cinque serate, c'è la possibilità di godersi fino a 9 giorni di crociera, acquistando il pacchetto Full Experience.

La nave da crociera Costa Smeralda salperà dal porto di Savona il 3 febbraio e si muoverà nelle zone limitrofe, senza soste per scendere a terra, fino a Sanremo. È prevista una tappa nei pressi della vicina Villefranche in Costa Azzurra e sono comprese nel prezzo due discese a terra, se il meteo e le condizioni del mare lo permetteranno. Il 7 febbraio la nave tornerà a Savona, al porto, per far scendere i passeggeri che avranno terminato la loro esperienza a bordo e far salire quelli che hanno scelto il pacchetto Gran Finale, per assistere alla finale del Festival dalla nave Costa Smeralda.

Nei pacchetti sono poi incluse pensione completa e bevande illimitate nei moltissimi ristoranti e bar presenti sulla nave, tra cui il ristorante stellato Arcipelago con lo chef Bruno Barbieri e l’Aperol Spritz Bar, oltre alla possibilità di incontrare e godersi le performance di alcuni ospiti speciali.

Sulla Costa Smeralda, in occasione di Sanremo 2024, si potrà assistere alle esibizioni del rapper amatissimo dai giovani Tedua (6 e 10 febbraio), del dj Bob Sinclair (7 febbraio), del rapper Bresh (8 febbraio) e il grande ritorno del dj e produttore Gigi D’Agostino (9 febbraio), allontanatosi dalle scene a causa di una grave malattia. Ma non è finita. Nelle prossime settimane saranno annunciati anche altri volti noti del mondo dello spettacolo che delizieranno i passeggeri con spettacoli e performance. L’anno scorso, infatti, hanno partecipato alla crociera come ospiti il maestro pasticcere Iginio Massari, lo chef Bruno Barbieri e il comico Angelo Pintus.

Quanto costa salire a bordo della crociera di Sanremo 2024: prezzi, biglietti e pacchetti disponibili

Ma quanto costa assistere al Festival di Sanremo 2024 dalla nave da crociera Costa Smeralda? Quest’anno, i prezzi sono un poco più alti rispetto a quelli dell’anno scorso ma, acquistando biglietti per più passeggeri insieme si può ottenere un buon margine di risparmio (ad esempio, il pacchetto costa 569 euro a persona se si prenota per un solo passeggero, ma 449 a persona se si prenota per due).

Costa Crociere ha previsto tre diversi pacchetti che hanno prezzi anche significativamente diversi tra loro. Ecco quali sono i pacchetti:

• il pacchetto Opening Sanremo, al costo di 569 euro a persona (449 a persona se si prenota per due) è il più economico. Dura 5 giorni e 4 notti, con partenza il 3 febbraio dal porto di Savona. Sono previste due discese a terra, a Sanremo e a Villefranche e sarà possibile assistere alla cerimonia d’apertura del Festival e alla prima serata. Inoltre, il 6 febbraio è previsto lo show di Tedua

• il pacchetto Gran Finale Sanremo ha un costo di 1.094 euro a persona (799 euro a persona se si prenota per due). Si tratta del biglietto intermedio, che permette di assistere alle performance di tutti i cantanti a bordo, incontrare gli ospiti speciali e godersi la finale di Sanremo direttamente dalla nave. La partenza è prevista sempre dal porto di Savona il 7 febbraio e, anche in questo caso, il soggiorno ha una durata di 5 giorni e 4 notti e sono comprese nel prezzo due discese a Sanremo e Villefranche

• il pacchetto Full Experience, al prezzo di 1.444 euro a persona (1.099 a persona se si prenota per due) è il più costoso ma anche il più completo e prevede un soggiorno di ben 9 giorni e 8 notti sulla nave. Non si dovrà rinunciare a niente: infatti, questo pacchetto permette di partecipare a tutte le attività, godersi tutte le serate del Festival, assistere a tutte le performance e incontrare tutti quanti gli ospiti speciali. Sono previste due discese organizzate, a Sanremo e a Villefranche.

I biglietti sono in vendita sul sito di Costa Crociere.