La cucina di Chiara Ferragni è super tecnologica: ecco quanto costa

Quanto costa la cucina di Chiara Ferragni? Anche se non è una grande cuoca, l'imprenditrice ha speso - si fa per dire - un occhio della testa.

Per la nuova casa extra lusso, Chiara Ferragni non poteva che scegliere una cucina super accessoriata. L'imprenditrice ha mostrato nei dettagli i suoi nuovi elettrodomestici, ovviamente tutti smart. Vediamo quanto costa e perché è tanto tecnologica.

Quanto costa la cucina di Chiara Ferragni? La cifra è folle

Da qualche settimana, Chiara Ferragni, Fedez, i piccoli Leone e Vittoria e la cucciola Paloma si sono trasferiti nella nuova casa. La dimora fa parte delle residenze Libeskind 2 a Citylife, nel cuore moderno di Milano. I Ferragnez si sono fatti seguire da un team di architetti e hanno realizzato una vera e propria smart home, specialmente in cucina.

E' proprio questo ambiente che Chiara ha voluto mostrare nei dettagli sui social. La cucina, firmata Scic, presenta elettrodomestici Haier che, grazie all'intelligenza artificiale, sono in grado di soddisfare ogni richiesta. Ovviamente, sono tutti collegati all'app hOn, che permette di gestire tutto direttamente dallo smartphone.

La Ferragni ha optato per tutta la nuova collezione di elettrodomestici da incasso Haier Serie 6, disegnata nel Milan Experience Design Center di Haier Europe. Senza ombra di dubbio, il protagonista indiscusso è il forno Chef@Home. Si tratta di un modello intelligente, con uno schermo totalmente touch sulla porta. Oltre a consentire di manovrare le funzionalità di cottura, concede di guardare video, navigare in internet e controllare la preparazione delle pietanze. Quest'ultima funzionalità è resa possibile dalla Preci Taste, una telecamera interna che rivela in autonomia il tipo di cibo e imposta il ciclo di cottura ideale. Soltanto il forno costa 3.520,00 euro.

Altro elettrodomestico di punta è il frigorifero quattro porte FD 90 Serie 7 Pro con tecnologia Absolute Ice, che garantisce flussi di aria separati per un ghiaccio 10 volte più puro. Il prezzo? 3.799,00 euro. Che dire, poi, della cantinetta? Anche questa completamente regolabile da remoto, è una vera e propria chicca. Forse, l'unica pecca è il costo: 2.699,00 euro.

La cucina di Chiara Ferragni non è accessibile ai comuni mortali

La cucina di Chiara Ferragni gode di tutti gli elettrodomestici Haier Serie 6, che sono sette in totale. Ai tre già citati sopra, si aggiungono: il microonde (2.799,00 €), il piano cottura a induzione con la speciale interfaccia I-Touch (1.499,00 €), la cappa (950,00 €) e la lavastoviglie Washlens Plus con i sensori e programmi automatici (1.650,00 €). Atena Manca, Marketing Director Italy in Haier Europe, ha dichiarato:

Chiara Ferragni e Haier condividono una serie di valori che li distingue nei rispettivi mondi di riferimento. Chiara, pioniera di un nuovo stile di comunicazione, ha saputo imporsi con determinazione ed eleganza in un panorama innovativo e ancora inesplorato, proprio come Haier è precursore di soluzioni connesse e tecnologicamente avanzate che ridisegnano il mondo degli elettrodomestici. Inoltre, la notorietà e l’attenzione che Chiara è in grado di generare costituiscono un touch point strategico in chiave di awareness per il brand come lo è stata la partnership con ATP Tour per il circuito professionistico mondiale di tennis, incuriosendo un pubblico esigente, attento e sempre al passo con gli ultimi trend.

In conclusione, quanto costa la cucina di Chiara Ferragni? Solo per quel che riguarda gli elettrodomestici, il prezzo è pari a 16.916,00 euro. A questa cifra, ovviamente, bisogna aggiungere l'arredamento. Probabilmente, il costo totale supera i 30 mila euro. Ovviamente, per l'imprenditrice si tratta di un ADV, quindi non ha sborsato un euro.