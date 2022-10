Il principe William e la moglie Kate cambiano casa e andranno a vivere in Galles, nella dimora segreta di Carlo e Camilla. Il regalo è del padre del principe: Re Carlo III. Dopo la morte della Regina Elisabetta II, oltre a cambiare i titoli e i ruoli nella Royal Family più amata al mondo, si ereditano anche le proprietà. E che proprietà! La cifra della nuova dimora dei principi del Galles fa girare la testa. Ma come hanno preso i gallesi la notizia del trasferimento di William?

Quanto vale la dimora segreta di William e Kate? Ecco svelata la cifra

La casa si trova a Llwynywermod, alla periferia di Myddfai, vicino a Llandovery, in Galles. Perché proprio in Galles? William adesso, con la morte della nonna, ha ereditato il vecchio titolo del padre: principe del Galles. Il rampollo della casa reale dovrebbe dunque vivere lì per far sentire la sua gentile presenza ai sudditi dello Stato confinante. Ma passiamo ai dettagli della casa. Si tratta di una tenuta colonica con tre camere da letto e 192 acri di terreno circostante. La casa è stata acquistata nel 2006 da re Carlo e, grazie ad un importante studio di architetti, il Craig Hamilton Architects, è stata completamente ristrutturata ed è diventata una dimora sostenibile. D'altronde Re Carlo si è sempre battuto per l'ambientalismo e la sostenibilità. Ma quello che vogliono sapere tutti è il prezzo di questa casa. La cifra spesa nel 2006 da Re Carlo III, allora principe, è stata 1,2 milioni di sterline.

Ecco chi ha vissuto in quella casa prima di Re Carlo e del principe William

L'attuale Re del Regno Unito era molto affezionato a questa dimora gallese e infatti, con la moglie Camilla prima si recava lì in gran segreto, poi invece erano solito dimorare in Galles alcune settimane a marzo, durante le festività per San Davide e di recente, vi hanno soggiornato anche nell'aprile 2021, dopo la morte del principe Filippo. Questa pesante eredità in cui ha vissuto anche William Williams, imparentato con Anna Bolena, ex coniuge di Re Enrico VIII d'Inghilterra, adesso spetta al nuovo principe del Galles, duca di Cornovaglia, conte di Chester e duca Rothesay. Ovviamente il principe William e la moglie non sono costretti a viverci, possono fare tutto ciò che vogliono della dimora in loro possesso.

Come hanno preso i gallesi il trasferimento del principe William

Nonostante William sia adorato dai sudditi di Sua Maestà Carlo III d'Inghilterra, i gallesi avevano un buon rapporto con l'attuale Re quando era principe. La convivenza nella stessa città con un membro importante della famiglia reale era tranquilla e vi era rispetto reciproco. Ma questa presunta diffidenza nei confronti del principe William è quasi ingiustificata perché, sebbene abbia da poco ereditato il titolo di principe del Galles, il nipote di fu Regina Elisabetta II è legato allo Stato confinante con l'Inghilterra. William infatti, per tre anni, ha vissuto in Galles in quanto era un pilota di elicotteri per la Royal Air Force (RAF).