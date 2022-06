Non solo arte e design ma anche ecosostenibilità: tutto sull'evento organizzato da Dior in una location esclusiva, data, orari e info su prenotazioni e ingressi.

Nella settimana tra il 6 e il 12 giugno 2022 la città di Milano torna ad essere, ancora una volta, teatro all'aperto della Design Week e del Fuorisalone. Sono tantissimi i brand e designer da quelli emergenti a quelli invece estremamente famosi che per l'occasione espongono la loro idea di arte dell'arredamento. Tra questi abbiamo visto per esempio IKEA con IKEA Festival e la sua idea di città sostenibile e c'è ovviamente anche Dior. Ecco tutti i dettagli sulla sua mostra.

Fuorisalone 2022, la mostra di Dior a Palazzo Citterio

Anche per questa edizione Dior ha radunato artisti e designer di fama internazionale con lo scopo di far reinterpretare loro uno degli oggetti di arredo, icona della maison di moda francese. Stiamo parlando della storica Medallion Chair con cui Dior porterà la propria visione di "Spazio-Tempo", tema principale della fiera del design di quest'anno.

Realizzata nel lontano 1947 questa particolare ed elegantissima sedia con lo schienale ovale o a "medaglione" in realtà portava il nome di Luigi XVI di Francia. Venne poi scelta da Christian Dior per far accomodare gli ospiti nel suo studio e da lì, anche grazie alle sue diverse versioni realizzate di volta in volta da nomi famosissimi nel campo della moda e del design, divenne uno dei prodotti di punta del marchio.

Sulla Medallion Chair sono letteralmente passate epoche e di conseguenza mode che ne hanno di volta in volta "aggiornato" le sembianze non andando però ad intaccare l'anima iconica ed elegante dell'oggetto stesso. Gli artisti che esporranno le proprie versioni della Medallion Chair al Fuorisalone 2022 sono stati chiamati a fare lo stesso.

In modo particolare, per questa edizione Dior collabora per la prima volta con Philippe Starck. Per chi non lo conoscesse si tratta di un famoso architetto e designer francese con cui la maison ha ribattezzato la celebre sedia, chiamandola "Miss Dior" come omaggio alla femminilità e riproponendola nelle colorazioni e nelle versioni più disparare, addirittura con un solo bracciolo, come a sottolineare l'eleganza della posa con cui si viene invitati a sedersi.

Dove si trova, come partecipare e alcune regole da rispettare

Come abbiamo accennato all'inizio del nostro articolo, l'esposizione avrà luogo presso Palazzo Citterio, un palazzo risalente al XVIII secolo utilizzato oggi come luogo che fa da sfondo a diverse opere artistiche.

Si trova in Via Brera 12, a Milano ovviamente, proprio nei pressi della celebre Pinacoteca e vicino la fermata della metropolitana di Porta Genova. Raggiungerlo è molto semplice!

Appassionati di haute couture, giovani studenti, artisti in erba o semplici avventori, in pieno spirito del Fuorisalone tutti ovviamente possono prendere parte alla mostra. Per partecipare infatti non occorre acquistare alcun biglietto, la mostra è libera purché, comunque, si rispettino le regole anti assembramento e diffusione del Coronavirus. Non dimenticate quindi di munirvi di mascherina in caso venga richiesta all'interno della struttura.

