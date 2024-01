Qual è il patrimonio di Donald Trump? Stipendio e reddito dell'ex presidente americano

Donald Trump è un politico, imprenditore e personaggio televisivo conosciuto negli Stati Uniti, ma anche in tutto il resto del mondo. Infatti, è stato il 45º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2017 al 2021.

Grazie ai suoi incarichi politici, Trump è diventato un personaggio molto popolare e il suo patrimonio è cresciuto progressivamente con il tempo. Nel periodo di pandemia, però, i suoi investimenti hanno subito delle perdite.

A quanto ammonta ad oggi il patrimonio di Donald Trump? Qual è il suo reddito e quanto prende di stipendio? Ecco svelate le cifre reali.

Chi è Donald Trump?

Donald Trump è noto a tutti come l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America. In molti si sono chiesti chi fosse questo personaggio, dopo aver vinto le elezioni americane nel 2017. Molti lo conoscono per le sue particolari idee, per le sue uscite sensazionalistiche, o semplicemente per aver svolto una delle cariche più importanti non solo per gli USA, ma per tutto l'equilibrio mondiale.

Classe 1946, si è laureato in Economia e Finanza presso una delle Università più prestigiose al mondo, la Wharton School of Business.

Suo padre era un ricco imprenditore americano e grazie alla famiglia Trump trovò il suo primo impiego. In particolare, entrò a far parte della Elizabeth Trump and Son, che si occupava dell'affitto di case e appartamenti a Brooklyn.

I primi successi di Trump furono proprio nel settore immobiliare, dapprima nella ditta di famiglia e poi, nel 1971, in autonomia. Infatti, deciderà di investire a Manhattan, una delle zone più ricche di New York.

Il suo fu un vero e proprio successo, riuscendo ad essere coinvolto nei più grandi progetti della zona. Sarà però il programma TV “The Apprentice” a permettere a Donald Trump di trasformare il proprio nome in un brand.

Patrimonio di Donald Trump: a quanto ammonta?

Prima della sua elezione a Presidente, nel 2016, Trump aveva dichiarato di possedere un patrimonio pari a 3.7 miliardi di dollari.

Nel periodo di pandemia, però, la sua ricchezza si è assottigliata a causa delle perdite in alcuni investimenti. Nel 2020, infatti, il patrimonio di Donald Trump ammontava a 2,1 miliardi di dollari.

Sul patrimonio del noto personaggio politico americano, però, ci sono parecchi dubbi. Lui stesso, infatti, aveva dichiarato di possedere 12 miliardi di dollari, e in alcuni casi fino a 14 miliardi di dollari. Cifre discordanti da quelle presentate da Forbes.

Nel patrimonio di Donald Trump rientrano vaste proprietà immobiliari, da Manhattan a San Francisco, dalla Florida alla Scozia e all’Irlanda. Il valore di questi immobili, secondo gli analisti, sarebbe però stato sovrastimato.

Quanto guadagna il Presidente degli Stati Uniti?

Nonostante tutto, l'elezione a Presidente degli Stati Uniti è valsa uno stipendio lussuoso per Donald Trump. Sono in molti a chiedersi quale sia lo stipendio del Presidente degli Stati Uniti, anche se non si tratta del compenso per leader mondiali più elevato al mondo.

Grazie a questa carica, Trump ha ottenuto 400.000 dollari l’anno, al quale bisogna aggiungere anche un conto spesa di 50.000 dollari all’anno, un conto per i viaggi da 100.000 dollari non tassabile e un assegno di 19.000 dollari per l’intrattenimento.

Ciò nonostante, da un punto di vista economico diversi presidenti hanno raccolto i frutti migliori dopo il periodo presidenziale.

Infatti, tutti i precedenti inquilini della Casa Bianca restano nel libro paga degli Stati Uniti e ricevono una pensione annuale da 200.000 dollari, a cui si aggiunge una polizza assicurativa per la salute.

Quanti soldi ha Trump?

Ad oggi, secondo le stime fornite da Forbes, Trump ha un patrimonio netto di 2,5 miliardi di dollari. Tra questi, gran parte del patrimonio è legato alle sue proprietà:

1. Golf Club e Resort (730 milioni di dollari): si inseriscono all’interno una famosa residenza a Palm Beach in Florida e 10 tenute negli Stati Uniti in cui è possibile praticare il golf. Inoltre, sono presenti anche 3 golf club in Europa (due in Scozia e uno in Irlanda) e alcuni lotti residenziali in California 2. Immobiliare a New York (720 milioni di dollari): le maxi proprietà di Trump a New York sono circa 10. Le più famose sono la Trump Tower e la Trump Plaza

Dov'è andato a vivere Trump?

Lasciata la Casa Bianca al termine del suo incarico presidenziale nel 2021, Trump è andato a vivere nella lussuosa residenza di Mar-a-Lago, in Florida. La villa è dotata di 128 stanze, di cui 58 camere da letto e 33 bagni.

All’esterno, invece, ci sono ben 5 campi da golf, più di una piscina e 3 rifugi anti-bomba. La grande villa fu costruita negli anni ’20 dall’imprenditrice di cereali Marjorie Merriweather Post, considerata ai tempi la donna più ricca d’America.

Trump la comprò nel 1985 per circa 8 milioni di dollari e la trasformò in un resort di lusso. Ad occuparsi del restauro, in particolare, è stata l’ex moglie Ivana, che si è ispirata allo stile di Palazzo Chigi a Roma.

Chi sono gli uomini più ricchi d'America?

Forbes ha recentemente stilato una classifica dei 10 uomini più ricchi d’America. Tra questi, però, non c’è Donald Trump, che è stato escluso per la seconda volta negli ultimi 3 anni. Il patrimonio dell’ex presidente, infatti, è di 2,5 miliardi, mentre la soglia per entrare è di 2,9 miliari di dollari.

Inoltre, Trump non è più nemmeno la persona più ricca della sua famiglia. Infatti, è stato superato da Josh Kushner, cognato di Ivana Trump. Ecco la classifica dei 10 uomini più ricchi: