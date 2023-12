Donatella Versace: dove vive la stilista della famosa casa di moda

Versace è un marchio che non ha certo bisogno di presentazioni. Grazie all'estro creativo del compianto Gianni Versace, che creò la casa di moda partendo da zero, oggi il brand vanta milioni di fatturato ed è uno dei simboli di eccellenza italiana nel mondo.

A portare le redini della maison ora è la sorella Donatella, che ha portato avanti l'azienda di famiglia. Il brand ha uno stile inconfondibile e gli abiti che scelgono di indossare alcune celebrity sul red carpet solitamente diventano iconici e senza tempo. Donatella vanta amicizie vip con attori e cantanti e un patrimonio da fare invida. Ecco la sua sontuosa villa, dove abita e dove ama organizzare feste e banchetti. Ma non si tratta di certo dell'unica abitazione della diva della moda.

Dove vive Donatella Versace? Gli immobili di lusso in tutto il mondo

L'imprenditrice nasce a Reggio Calabria, ma, insieme al fratello, ha creato un impero a Milano, dove c'è l'head quarter della casa di moda. Dal 1997, anno della morta di Gianni Versace, ha preso in mano l'azienda. Per molti è considerata un'icona della moda, nonostante in questi anni abbia avuto qualche difficoltà economica.

Il patrimonio Versace include molte abitazioni, ma nei momenti difficili la stilista è stata costretta a venderne qualcuna. Tuttavia, dal 2013 il marchio è rinato. Da allora, quindi, non è stata necessaria nessuna vendita.

Attualmente Donatella Versace abita a Villa Mondadori, una residenza situata in prossimità del Lago Maggiore. "La Verbanella" è il soprannome dato alla dimora che originariamente era di proprietà del noto editore Arnoldo Mondadori, da cui prende il nome. In questa villa hanno soggiornato nel corso degli anni persone illustri del calibro di Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti. Dal 2019 è stata acquistata da Versace che ne ha fatto una dimora stabile. Si tratta di 1400 metri quadrati con ben 30 camere da letto.

Accanto a questa residenza, Donatella possiede un'altra abitazione, di più recente costruzione. Stiamo parlando della casa a Milano centro, a pochi passi dall'atelier. Sicuramente si tratta di un'opzione più comoda, soprattutto durante i periodi clou delle fashion week.

Le case iconiche di Donatella Versace

Le due dimore precedentemente menzionate non sono le uniche in cui la regina della moda ha vissuto. Villa Casa Casuarina è sicuramente una delle più iconiche in cui la stilista ha vissuto, anche se, per problemi economici, fu costretta a metterla in vendita. In questa dimora si trova una splendida statua di Afrodite.

A Miami si trova anche l'Hotel Revere, che fu successivamente venduto a 19 milioni di dollari. I mobili al suo interno, però furono valutati a circa 28 milioni di dollari, segno del buongusto e del lusso di Gianni Versace.

Nella storia della famiglia Versace anche Villa Fontanelle, posizionata sul lago di Como, è stata importante. Questa residenza del '800 fu acquistata in condizioni non proprio ottimali, fu ristrutturata fino a raggiungere il valore di 35 milioni di euro quando fu venduta. Qui furono ospitati personaggi del calibro di Madonna, Sir Elton John e Lady Diana.

Insomma, le dimore della famiglia Versace sono state un simbolo della loro opulenza. Scoprire la loro storia significa venire in contatto con la storia del brand, dagli anni d'oro ai periodi di difficoltà.