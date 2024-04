Dove comprano casa i milionari italiani: immobili di lusso fino a 30 milioni di euro

Investire nel mattone a conviene davvero e lo sanno bene i milionari italiani, che possono spendere fino a 30 milioni di euro per un immobile di lusso. Ci sono però degli Stati, o meglio dei luoghi, più gettonati dai paperoni italiani e non solo.

Ecco dove comprano casa i milionari italiani e perché questi luoghi sono particolarmente gettonati per l'acquisto di immobili di lusso.

Dove comprano casa i milionari italiani?

Una ricerca condotta da LuxuryEstate.com, il portale immobiliare internazionale leader nel settore del lusso e partner di immobiliare.it, ha evidenziato i luoghi dove comprano casa i milionari italiani cioè tutte quelle zone del mondo che risultano più gettonate dai ricchi per vivere.

Gli Stati Uniti sono il luogo preferito dai paperoni italiani per acquistare immobili di lusso: dalla ricerca emerge che solo Dubai, tra le metropoli mondiali, regge il confronto con New York tra le località dove i ricchi vogliono vivere.

Per gli italiani che sono disposti a spendere budget altissimi per acquistare immobili di lusso, non esistono zone migliori degli States: le destinazioni americane sono le più gettonate per il 25% dei paperoni italiani che intendono acquistare, mentre la percentuale si abbassa al 21% per le locazioni.

La classifica degli Stati più gettonati per l'acquisto/affitto di immobili di lusso, quindi, è la seguente:

1. Stati Uniti, al primo posto assoluto per il 25% dei milionari italiani; 2. Spagna, con una forbice piuttosto ampia rispetto alla prima posizione (12% per l'acquisto e 11% per la locazione); 3. Francia (11% per l'acquisto e 12% per la locazione).

Le città più gettonate per l'acquisto di immobili di lusso

Spostando la nostra attenzione sulle città mondiali più gettonate per l'acquisto di immobili di lusso troviamo due metropoli conosciutissime:

1. New York, che resta in assoluto la città preferita dove acquistare un immobile di pregio, con più dell'8% delle ricerche complessive dall'Italia; 2. Dubai (6%), che però conquista la prima posizione quando si parla di affitto (12% delle ricerche vs. 11,8%); 3. Parigi e Londra, che raccolgono appena il 5% delle preferenze sia per l'acquisto sia per l'affitto.

Le città americane, inoltre, battono di gran lunga le grandi capitali europee: i milionari italiani preferiscono acquistare immobili di lusso a Los Angeles, Miami e Chicago piuttosto che nelle rinomate capitali europee come Madrid, Berlino, Atene e Vienna.

Quanto spendono i milionari italiani per l'acquisto immobili di lusso

Passando invece ad analizzare i prezzi degli immobili di lusso ai quali sono interessati i milionari italiani c'è da mettersi le mani nei capelli: parliamo di cifre che molti cittadini non riuscirebbero a vedere nemmeno nell'arco di una vita intera.

Le spese immobiliari superano i 30 milioni di euro in questi Stati:

1. Emirati Arabi (28%); 2. Regno Unito (22,4%); 3. Stati Uniti (16%); 4. Principato di Monaco (14,8%).

Abbassando il budget arriviamo in Svizzera e in Spagna, dove prevalgono le ricerche di case di lusso con costi che oscillano tra i 5 e i 10 milioni, mentre in Austria e in Grecia non si è disposti a salire oltre il milione.

Infine, l'appartamento di pregio è la tipologia di immobile prediletto dai paperoni nazionali.