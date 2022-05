Non solo "very important people" nostrana, l'Italia è molto apprezzata anche da star di tutto il mondo. Attori, musicisti e altre personalità di fama internazionale scelgono spesso il nostro Bel Paese per trascorrere le loro vacanze. Località marine e non solo. Ecco quindi dove i personaggi dello spettacolo più noti amano passare l'estate. Pronti a prendere appunti per organizzare il vostro prossimo viaggio? Naturalmente si tratta di luoghi esclusivi e spesso costosi, quindi bisognerà mettere mano al portafoglio!

Dove vanno i vip in vacanza? Le mete italiane più gettonate: il Centro-Italia

Per una vacanza "da vip" nel vero senso della parola una delle prime mete da prendere in considerazione è sicuramente la Toscana. Un tempo, ad essere gettonatissima era la zona della Versilia e in modo particolare Forte dei Marmi, che offre anche l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda la vita mondana.

Non tutti però apprezzano passare le proprie vacanze nella calca dei locali notturni e scelgono allora località ben più tranquille ma che in quanto a bellezza e lusso non hanno nulla da invidiare a quella sopracitata. Un esempio? Le zone della Maremma e del Chianti! Mete preferite anche da tantissimi vip hollywoodiani.

Anche la Sardegna è una Regione molto apprezzata dai vip che si ritrovano tutti spesso sulla Costa Smeralda, Porto Cervo in Particolare. Questa bellissima isola poi offre la possibilità di affittare ville lussuose.

Le più costose? Si trovano proprio tra la Costa Smeralda e la Gallura! Proprio qui si trova infatti un'altra meta preferita dai vip: Porto Rotondo. Un'altra zona assolutamente da visitare per "vacanze da vip" è quella della Baja Sardinia, anche questa in Costa Smeralda, proprio davanti all'arcipelago della Maddalena. Non troppo distante da Roma poi si trova Sabaudia, la scelta di molti vip della zona per passare anche solo un weekend lontano dal caos e dall'afa della città.

Il Sud

Senza dubbio, i personaggi famosi sono fan del Sud Italia, in modo particolare la Puglia. Sono tantissimi infatti i vip da tutto il mondo che scelgono per esempio il Salento, non appena le temperature iniziano ad alzarsi.

Lì infatti si ha la possibilità di alloggiare in caratteristici trulli davvero di lusso che, in alcuni casi, danno anche la possibilità di chiamare un cuoco per un'esperienza culinaria privata e davvero unica nel suo genere. Ma questa è solo una tra le attività offerte per scoprire il luogo nella sua interezza.

Iconica e intramontabile anche per il mondo del cinema italiano ed internazionale è l'Isola di Capri, che si trova nel golfo di Napoli. Anche Amalfi sembra essere tra le località del sud più gettonate.

Il Nord

Anche per quanto riguarda il Nord Italia i vip nostrani e non hanno le proprie preferenze. Una su tutte è sicuramente Como, conosciuta per essere riservata ed elegante. Qui si trovano le ville appartenenti a personaggi famosissimi.

Allo stesso modo della Versilia e di Capri poi, anche Cortina d'Ampezzo è una delle mete da sempre tra le prime scelte dei personaggi famosi. C'è infine la Liguria con Portofino, in provincia di Genova e le suggestive ed elegantissime Cinque Terre. Insomma, spesso non occorre andare in capo al mondo per trovare veri e propri paradisi terrestri!