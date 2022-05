Dua Lipa è senza dubbio una delle artiste musicali più amate dalle nuove generazioni a livello mondiale. Dai sui esordi la sua fama è andata via via crescendo tanto da allargarsi anche in altri campi oltre a quello della musica, come quello della moda per esempio. La cantante infatti è una delle muse di Donatella Versace. Ma a quanto ammonterebbe il suo patrimonio netto? Cerchiamo di scoprirlo in questo articolo insieme anche a qualche curiosità su di lei.

Dua Lipa e la cantante più pagata del momento: ecco il patrimonio

Dua Lipa non ha all'attivo molti album a differenza di tante altre star famose almeno quanto lei, ma sono decisamente bastati per farsi conoscere nell'ambiente musicale a livello internazionale. Tra le sue canzoni più famose ci sono per esempio New Rules e Physical.

Quest'ultima pubblicata nel 2020 è un omaggio alla celebre canzone di Olivia Newton-John ed è stata utilizzata anche come sottofondo musicale nella sfilata milanese organizzate da Versace in occasione della presentazione della sua collezione primavera - estate 2021, al momento conterebbe 366mlioni di visualizzazioni su YouTube.

Stando ad alcune indiscrezioni comunque, nel periodo di tempo compreso tra il 2021 e il 2022 la cantante avrebbe guadagnato circa 46milioni di dollari una cifra che la fa entrare di diritto nella classifica delle cantanti più pagate del momento.

Gli impegni oltre la musica

Ma il patrimonio di Dua Lipa, come dicevamo all'inizio dell'articolo, è anche il risultato di diversi investimenti a dir poco riusciti al di fuori della musica. La giovane artista infatti possiederebbe le percentuali di diversi ristoranti e diversi brand tra make up e moda. Il tutto le porterebbe un guadagno dalle cifre stellari, per un patrimonio netto di 145milioni di dollari (e non ha ancora compiuto trent'anni!).

Per quanto riguarda il suo profilo Instagram invece, la cantante è seguita da più di 83milioni di follower, un numero che spiana decisamente la strada a diverse collaborazioni. Non è raro infatti vederla posare per brand d'alta moda, il tutto dietro compenso ovviamente.

Alcune curiosità su Dua Lipa

Ma chi è Dua Lipa? Bisogna essere davvero fuori dal mondo ormai, per non aver sentito pronunciare il suo nome almeno una volta; per i pochi che ancora non la conoscono si tratta di una cantante classe 1995, nata a Londra ma di origini kosovaro-libanesi. Il suo brano di debutto risale al 2015 e si intitola Be the One che dal suo lancio su YouTube ad oggi è arrivato a raggiungere le 546milioni di visualizzazioni.

Tra le sue amicizie importanti, oltre alla già citata Donatella Versace troviamo anche altre due personalità nostrane, ovvero il cantante ed imprenditore Fedez e la moglie, l'imprenditrice digitale regina di Instagram Italia, Chiara Ferragni. La cantante è anche un'attivista. Insieme al padre infatti ha fondato la Sunny Hill Foundation, un'associazione che si dedica al sostegno dei cittadini del Kosovo e in modo particolare offre un luogo dove esercitarsi a tutti quei giovani artisti con cui condivide le origini che non hanno le sue possibilità economiche. In ultimo ma non certo per importanza, Dua Lipa è anche molto attenta alle tematiche LGBTQ+.