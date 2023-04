Edoardo Tavassi, quanto guadagna il concorrente del GF Vip 7?

Edoardo Tavassi è uno dei protagonisti del GF Vip 7. L'uomo è diventato popolare grazie alla sorella Guendalina, ex gieffina e oggi opinionista di Barbara D'Urso. Vi siete mai chiesti quanto guadagna il Vippone? Sia nel reality che nella vita privata, i suoi introiti non sono niente male.

Edoardo Tavassi: quanto guadagna il fratello di Guendalina?

Diventato popolare grazie all'avventura in coppia con la sorella Guendalina all'Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi si è fatto conoscere al grande pubblico grazie al GF Vip 7. Anche se è entrato in gioco quando il reality più spiato d'Italia era già iniziato da un mese - correva il 3 novembre 2022 - è riuscito a farsi apprezzare dai telespettatori. Questi ultimi lo hanno eletto come finalista e, secondo i sondaggi, si giocherà la vittoria insieme ad Oriana Marzoli.

Successo a parte, vi siete mai chiesti quanto guadagna Edoardo? Rispetto a tanti anni fa, adesso può contare anche sugli introiti legati al mondo dello spettacolo. La sua professione, come ha sottolineato più volte, è quella di video maker. Dopo l'Isola dei Famosi e prima di entrare al GF Vip 7, Tavassi ha così parlato del suo lavoro: "Cercherò di essere chiaro così vi spiego che lavoro fa Edoardo. Io ho una piccola società, insieme a Lucia, che si occupa di creare contenuti in ambito medico. Quindi cardiologo, dentista, osteopata… Ma in particolare, diciamo che siamo focalizzati sulla chirurgia plastica ed estetica. Collaboriamo anche con delle cliniche. Io nello specifico che faccio? Essendo video maker riprendo interventi di chirurgia plastica, il chirurgo che spiega un intervento… Finalmente svelato l’arcano mistero del mio lavoro".

Edoardo Tavassi: a quanto ammonta il cachet per il GF Vip 7?

Per quanto riguarda i guadagni di Edoardo legati alla professione di video maker non possiamo avere alcuna certezza. Tavassi non ha mai parlato di cifre, ma in Italia lo stipendio per una figura di questo tipo si aggira tra i 1.200 e i 1.600 euro al mese. Il compenso per il GF Vip 7, invece, è molto, molto più alto. Stando ad alcune indiscrezioni, i Vipponi di questa edizione hanno guadagnato tra i 5 e i 15 mila euro a settimana, in base alla popolarità di partenza.

Anche in questo caso, non abbiamo una certezza sul cachet di Edoardo per il GF Vip, ma possiamo comunque fare qualche ipotesi. Considerando che Tavassi è entrato in gioco lo scorso 3 novembre, ha trascorso in Casa 21 settimane e 4 giorni. Sommandoli ai giorni di quarantena, obbligatori per diventare concorrente, il fratello di Guendalina ha accumulato almeno 22 settimane. Questo significa che il suo compenso dovrebbe variare tra 110 mila euro e 330 mila euro. Sembra assai improbabile che Edoardo abbia firmato un contratto per 15 mila euro a settimana, quindi il suo cachet dovrebbe essere inferiore a 330 mila euro. A questa cifra, laddove dovesse essere il vincitore, si deve aggiungere il montepremi finale, pari a 100 mila euro, la cui metà verrà destinata in beneficenza.