Nonostante la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 7, Elenoire Ferruzzi continua a far parlare di sé. Dopo aver lasciato il gioco, anche a causa della lite con la gieffina Nikita Pelizon, la Ferruzzi ha continuato ad attirare l’attenzione del pubblico.

E, dopo le polemiche sorte in merito alla reale abitazione di Elenoire (che non si troverebbe a CityLife, come da lei dichiarato, ma in un quartiere popolare), e dopo la gelosia verso Del Moro e le frasi offensive pronunciate ai danni di Nikita Pelizon che le sono costate l’eliminazione, adesso è il turno degli interventi chirurgici.

L’ex concorrente del GF Vip ha infatti svelato quanto ha speso per gli interventi di chirurgia estetica. E si tratta di cifre da capogiro.

Ecco quanto ha speso Elenoire Ferruzzi per la chirurgia estetica

L’occasione per parlare dei suoi interventi chirurgici Elenoire Ferruzzi l’ha avuta ai microfoni de “Le Iene Show”.

Ospite della puntata dell’8 novembre 2022, la Ferruzzi ha avuto modo di parlare dei ritocchini, che le sono costati cifre da capogiro.

Secondo quanto dichiarato a Le Iene, l’icona trans ha speso dai 6.000 ai 7.000 euro solo per rifarsi gli zigomi. Elenoire ha poi raccontato di aver rifatto il seno cinque volte, ciascuna delle quali è costata 10.000 euro ad intervento. Il suo seno vale dunque 50.000 euro in totale.

Per quanto riguarda le labbra, l’ex concorrente del GF Vip ha addirittura dichiarato di aver perso il conto del numero esatto degli interventi. Tuttavia, a conti fatti, per avere le labbra carnose che mostra fieramente adesso afferma di aver speso non meno di 7.000 euro.

Infine, si è sottoposta anche ad un intervento per migliorare il suo lato B. E questo intervento al sedere ha avuto un prezzo di 15.000 euro.

Insomma, per essere com’è oggi, Elenoire Ferruzzi ha speso almeno 200.000 euro.

Tuttavia, l’icona trans sembra abbastanza soddisfatta della sua spesa:

“sono io che voglio essere esattamente come sono, quando mi guardo allo specchio mi amo” ha concluso ai microfoni del programma.

Insomma, anche se ha speso un capitale consistente per essere quella che oggi è, sembra proprio che, alla fine, abbia ottenuto il risultato che tanto aveva sperato.

Una risposta diretta a coloro che, sul web e non, hanno pesantemente insultato la Ferruzzi per l’aspetto fisico che mostra tanto fieramente.

Sono stati in molti a insinuare che il suo aspetto dipenda da errori del chirurgo al quale si è affidata, ma Elenoire ha risposto con convinzione: il risultato che voleva ottenere era proprio questo.

Non solo chirurgia: Elenoire Ferruzzi contro gli haters

L’ex gieffina ha sfruttato la sua presenza a Le Iene anche per dire la sua sugli haters che, dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, sembrano averla presa di mira.

Avere alle costole un nutrito numero di persone che non fanno altro che criticarla, però, non sembra preoccupare minimamente la Ferruzzi. La quale ha dichiarato che possedere solo ammiratori “significa essere una sfigata”.

Elenoire Ferruzzi continua poi definendo gli haters come dei fan che non hanno il coraggio di ammettere di essere ammiratori. E per questa mancanza di ammissione diventano degli haters.

Elenoire Ferruzzi: a Le Iene, rivelazioni sulla sua vita privata

Prima di concludere la sua partecipazione al programma Le Iene, Elenoire Ferruzzi ha avuto modo di parlare anche d’altro. Oltre che di haters e delle sue spese per la chirurgia estetica, l’ex concorrente del Grande Fratello si è anche lasciata sfuggire alcune dichiarazioni sulla sua vita privata.

La sua ultima relazione seria, stando alle sue parole, risale a ben dieci anni fa. Tuttavia, Elenoire ha affermato di concedersi spesso delle avventure, senza coinvolgimenti sentimentali.

“Basta scorrere la rubrica, sceglierne uno e invitarlo a casa” ha svelato.

Ha poi parlato di Daniele Del Moro, che è stato causa indiretta della sua eliminazione, per via della gelosia nei suoi confronti e le accuse a Nikita Pelizon.

La Ferruzzi è convinta che Daniele le facesse “gli occhi dolci” e starebbe aspettando sviluppi dopo l’uscita del concorrente dalla casa del GF Vip.

Non resta che aspettare l'uscita di Daniele dalla porta rossa per comprendere se Elenoire ha ragione o meno in merito al possibile interesse di Del Moro.

